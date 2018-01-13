Тот, кто хочет незаконно въехать в Крым, не сможет попасть в Украину - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба обнародовала цифры, связанные с нарушением посещения временно оккупированного Крыма вопреки установленном порядке.

Только с начала года уже выявлено более 30 таких лиц. В частности, одну из нарушителей, гражданку России, остановили вчера в аэропорту «Киев». Она планировала попасть в Украину, прилетев рейсом из Минска. Однако во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма. Сейчас россиянке запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, и она отправлена обратным рейсом.

В течение 2017 составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов по ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более чем сотне артистов и деятелей культуры.

Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на ТОТ АР Крым.

В соответствии с законодательством в случае нарушения иностранцами правил пересечения админкордону из АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину. Кроме того, Государственная пограничная служба Украины обращает внимание граждан Украины и других государств, нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым через закрытые Правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины ) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.