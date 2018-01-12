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Вчера, 21:31
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В Британии трансплантолог во время операции расписывался на печени пациентов

Британский хирург во время  операций расписывался аргоновым лучом на печени пациентов, которые были без сознания. Он оставил свои инициалы на печени двух человек.


Хирург-трансплантолог Саймон Бремхолл, который выжигал собственные инициалы на печени пациентов, сообщила британская газета The Independent., осуждён британским судом, передает ZAXID.net.

Хирурга, который признал свою вину по двум обвинениям, приговорили к 12 месяцам общественных работ, 120 часов неоплачиваемых работ и штрафа в размере 10 000 фунтов стерлингов.

Судья признал подозреваемого виновным в «злоупотреблении властью и измене доверия пациентов».

«То, что вы сделали, было злоупотреблением властью и предательством доверия, которое эти пациенты положили на вас», - заявил судья.

На 53-летнего врача в суд подали его коллеги. Выяснилось, что хирург оставил свои инициалы «С» и «Б» на печени двух пациентов во время трансплантаций в 2013 году. Это удалось обнаружить во время одной из операций по трансплантации донорской печени пациенту.

Для обжига «автографов» мужчина использовал аргоновый луч, которым прижигают кровеносные сосуды для быстрого заживления. В это время его пациенты находились под анестезией без сознания.

Одна из жертв хирурга заявила, что до сих пор страдает от причиненного психологического вреда. Однако медицинские эксперты отметили, что обжига на органах с помощью аргоновой луча не вредит здоровью пациентов и не может иметь негативных клинических последствий.

Бремхолл работал в Бирмингемского больницы королевы Елизаветы 12 лет и считался опытным специалистом в области трансплантации. Он покинул больницу в 2014 году.

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