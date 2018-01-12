Храм УПЦ КП на Хортице охраняет Нацгвардия

Религиозный скандал, спровоцированный священниками МПЦ Московского патриархата, отказавшихся отпевать малыша, погибшего под телом упавшего на него самоубийцы, продолжает тлеть в Запорожье.





Возбуждено уголовное дело по факту разжигания религиозной розни - об этом сообщила областная прокуратура. Этим делом занимается следственный отдел СБУ.

В частности, речь идет о том, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и различные неустановленные лица умышленно разжигают национальную и религиозную рознь.

Также речь идет об оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекших тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Указанные лица осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ) МП, которая поддерживает агрессию России в Украине.



Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине.





В настоящее время, в связи с напряжёнными отношениями среди верующих, на Хортице, в историко-культурном центре "Запорожская Сечь", с 9 января дежурят бойцы Нацгвардии - во избежание провокаций, совершённых на религиозной почве. На Хортице, как известно, расположен храм УПЦ Киевского патриархата.