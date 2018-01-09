В Харькове на фестивале уличного искусства веселится вся Украина (фото)

В Харькове проходит IV Всеукраинский Фестиваль уличного искусства. Торжественное открытие состоялось 5 января. После торжественного парада-алле на площадки вышли артисты из Харькова и Сум. Впереди – ещё три уик-энда, во время которых гостей будут радовать мимы, живые статуи, фокусники, кукольники из Харькова, Днепра, Сум, Житомира и Минска.

Самым трогательным моментом открытия стало выступление «Больничных клоунов». Этот коллектив уже четыре года помогает юным зрителям переносить трудности лечения и поднимает им настроение. «…Мы счастливы, что смогли познакомить харьковчан с такой важной социальной инициативой, – признаётся представитель организаторов фестиваля, директор по маркетингу всеукраинской сети «Дафи» Наталья Борисова. – Зрители, а особенно дети, моментально откликнулись, включились в их игру, пели, танцевали. Мы все убедились, что это однозначно работает».

Своё мастерство в первый день фестиваля показали конкурсанты: живые статуи Дмитрий и Юрий Михеевы (Харьков), живая статуя Дмитрий Буйвал (Сумы), мим Александр Якушенко (Сумы) и уличный клоун Геннадий Шевченко (Харьков).

Не обошлось, естественно, и без курьёзов.

Артисты готовятся к выходу на втором этаже ТРЦ «Дафи», а самые нетерпеливые зрители ждут их не на улице, а уже в вестибюле у лифтов. «…Чуть не сорвали нам открытие, – шутит организатор Алина. – Они рассматривали костюмы артистов, фотографировались с ними, обнимались. Конечно, и артистов, и организаторов порадовал такой прием публики, но церемонию открытия пришлось немного задержать. Уверены, ажиотаж не уменьшится до последнего дня фестиваля».

Один из судей фестиваля, актёр молодёжного театра «Мадригал» Влад Кулёв, считает, что артист уличного жанра успешен, если зрители хотят на него смотреть. Впрочем, это касается и любых других видов искусства: «И в театре, и в кино не смотрю на сцену, на экран, оценивая игру своих коллег. Я полагаюсь на самое главное ощущение – хочется ли мне смотреть ещё, или хочется встать и уйти. С уличными артистами еще один важный критерий успеха – хочу ли бросить деньги в шляпу. И на фестивале есть оба эти желания. Здесь выступают не просто артисты, а люди, которые сохраняют и создают совершенно особенную культуру, продвигают её на улицах своих городов, и все полученные средства инвестируют в создание новых образов, в развитие. И это не потому что таков их бизнес-план. Просто это – их ремесло, их страсть, их жизнь. Безумно благодарен организаторам за возможность просто видеть это. Свои оценки я уже поставил, но буду приходить ещё, ведь будет много новых артистов. И, по рассказам коллег, они способны удивить».

На площадки фестиваля 12-14 января выйдут Дмитрий Буйвал и Александр Якушенко (Сумы), а с ними – кукольник Сергей Соловьёв (Житомир); 19-21 января выступать будут живые скульптуры Алексей Стукин и Вероника Шранер (Минск), дуэт мимов Дмитрий Кургузин и Вероника Гаян (Днепр), фокусник Андрей Фонта (Днепр), живая статуя Николай Федосов (Днепр), жонглирующая бугенгами живая статуя Дмитрий Мартиновский (Минск);

26-28 января место проведения тоже будет «под завязку» полно артистами.

Все действа будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, с 17:00 до 20:00. Оценивать выступления будут кроме уже упомянутых Влада Кулёва и Татьяны Гриды будут режиссер, актер и менеджер театра «Публицист», режиссер в компании Сine-books, участник

совместных театральных и музыкальных проектов Константин Васюков, а также актёр Театра им. Пушкина, преподаватель школы актёрского мастерства «ТЕСТО» Максим Панченко.

Фестиваль продолжает регистрацию участников конкурсной и внеконкурсной программ до 20.01.2018. Вы ещё можете успеть!

Контакты:

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Facebook-мероприятие https://www.facebook.com/events/158901778082062/

Оргкомитет в Харькове – Алина Ханбабаева, +380 93 678 22 02, habibialina@gmail.com

Оргкомитет в Днепре – Соломия Кирса, +380 67 298 52 01, +380 63 194 30 48, lesya.boyko@mirprazdnika.com.ua

Ирина Шевченко, Харьков, InfoKava