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Политика / Крым
Вчера, 18:33
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"Экс-министр" оккупированного Крыма три года работал в Киеве

Задержанный СБУ бывший первый "министр здравоохранения" аннексированного Крыма Петр Михальчевский после бегства с оккупированного полуострова прожил в Киеве три года и даже работал в одной из столичных больниц.
По словам консьержа, он с семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки и не привлекал к себе внимания - сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной, сообщает ТСН.
В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала киевлянам ультразвуковые исследования в медцентре, который год назад привлек большое внимание СБУ - здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили.
Интересно, что побудило "министра" покинуть такую ​​должность и приехать в Киев, ведь идя на нее, он понимал, что предает Украину. Ждал реванша пророссийских сил? Или понял, куда попал?
Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанные вожаком крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым. В прокуратуре автономии, которая работает на материке, говорят, что следственные действия продолжаются до сих пор.

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