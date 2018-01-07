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Сегодня, 16:32
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Богатые тоже бастуют: за протесты арестованы одиннадцать принцев

В королевстве Саудовская Аравия  4 января, после задержания во дворце в Эр-Рияде была арестована группа из 11 саудовских принцев, сообщил 6 января генеральный прокурор королевства.


Члены монаршей семьи устроили забастовку, передает "Новое время" со ссылкой на CNN. Они протестовали из-за недавнего приказа короля, согласно которому, членам королевской семьи приостановили выплаты, компенсирующие счета за электричество и воду.

Озвучив свои требования (были также и другие), они собрались во дворце. Им ответили, что их требования нарушают закон, но уходить они отказались.


Принцев уже не помещали в дорогие отели, а привезли в тюрьму Аль-Хайер, дело будет рассматривать королевский суд.

"Никто не выше закона в Саудовской Аравии. Все равны, и к ним относятся так же, как и к другим", - говорится в заявлении.

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