В Киеве объявили подозрение "экс-министру здравоохранения" оккупированного Крыма

В Киеве обнаружили бывшего "министра здравоохранения Крыма", который свободно приехал в столицу Украины, несмотря на то, что сотрудничал с оккупационными властями.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном месте пребывания в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Сейчас Петру Михальчевскому сообщили о подозрении, которое он подписал. Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик отметила, что "экс-министра" подозревают в государственной измене - ст. 111 Уголовного кодекса.

Тихончик также сообщила о том, что Михальчевского не будут задерживать до решения суда об избрании меры пресечения - содержания под стражей.

Телеканал "Прямой" выяснил, что известно о экс- "министра".

28 февраля 2014 "Верховная Рада" Крыма утвердила новый состав "Совета министров" АРК. Согласно этому решению "министром" здравоохранения стал Петр Михальчевский.

Однако "министром" он был недолго. 10 июня 2017 стало известно, что Михальчевский написал заявление по собственному желанию. Його обвинили в "присвоении или растрате" гуманитарной помощи от России.

Как отмечалось, получателями гуманитарной помощи из России были крымские "министерства" здравоохранения, социальной политики и образования, а также ассоциация медицинских работников и местное отделение "Красного креста". Весь процесс распределения велся бесконтрольно. Продукты, техника, медикаменты и топливо в разных районах полуострова просто разворовывались.

Кроме того, Михальчевский - один из тех людей, которые придумали очень интересную схему, как выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт.

До назначения на должность "министра" Михальчевский работал директором Перинатального центра КРУ КТМО "Университетская клиника" в Симферополе.

Также он является соучредителем компании "Центр эндохирургии", зарегистрированной в оккупированном Симферополе.

Отметим, что статья 111 УК исключает возможность любого иного мероприятия, кроме как содержание под стражей.