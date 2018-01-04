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Вчера, 21:49
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В рождественскую ночь столичное метро будет работать на три часа дольше

Пресс-служба столичного метрополитена сообщила в Твиттере о том, что в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, метро будет работать на 3 часа дольше обычного - в зсвязи с ночными службами в храмах и народными гуляниями.
Из центра города последний поезд будет уезжать около 3:15 ночи. А дополнительные часы добавляются к обычному расписанию каждой станции.
 Киевская городская государственная администрация решила провести новогодние и рождественские праздники с 16 декабря по 14 января 2018 года.
Напомним, в новогоднюю ночь метро и наземный общественный транспорт также работали на 3 часа дольше.

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