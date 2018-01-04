В Нацраде обещают "разбор полётов" за новогодние ночи на ТВ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания собирается помахать пальчиком в сторону телеканалов, которые себе позволили прямые нарушения украинских законов в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь на украинских телеканалах было обнаружено много нарушений требований закона о языковых квоты телевидении.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

"Был разжигание вражды через сексизм. Также был обнаружен один ведущий, который в пьяном состоянии высказывал свои мысли", - рассказывает Артеменко.

По его словам, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит целый кейс "разбора полетов" на ближайшее заседание.

"Мы будем смотреть и вносить или предупреждения по поводу того, что произошло в новогоднюю ночь", - отметил глава Нацсовета.