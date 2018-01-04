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Вчера, 21:11
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В Нацраде обещают "разбор полётов" за новогодние ночи на ТВ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания собирается помахать пальчиком в сторону телеканалов, которые себе позволили прямые нарушения украинских законов в новогоднюю ночь.
В новогоднюю ночь на украинских телеканалах было обнаружено много нарушений требований закона о языковых квоты телевидении.
Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.
"Был разжигание вражды через сексизм. Также был обнаружен один ведущий, который в пьяном состоянии высказывал свои мысли", - рассказывает Артеменко.
По его словам, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит целый кейс "разбора полетов" на ближайшее заседание.
"Мы будем смотреть и вносить или предупреждения по поводу того, что произошло в новогоднюю ночь", - отметил глава Нацсовета.

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