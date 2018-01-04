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Вчера, 20:23
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Медсестры развлекались, издеваясь над новорожденным

Медсестры из роддома в Саудовской Аравии издевались над новорожденного ребенка: в то время, как одна сжимала лицо и головку ребенка, две другие, хихикая, снимали этот ужас на телефон.


Видео стало известно в социальных сетях, и неравнодушные шокированные пользователи сообщили в Службе здравоохранения. Исследовав фото и видео, медсестер и больницу специалисты идентифицировали.


Медсестер, чьи фамилии не называются, уволили с работы и лишили лицензий - теперь им никогда не придется "шутить" с беспомощными малышами.


Источник: The Sun

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