Медсестры развлекались, издеваясь над новорожденным

Медсестры из роддома в Саудовской Аравии издевались над новорожденного ребенка: в то время, как одна сжимала лицо и головку ребенка, две другие, хихикая, снимали этот ужас на телефон.



Видео стало известно в социальных сетях, и неравнодушные шокированные пользователи сообщили в Службе здравоохранения. Исследовав фото и видео, медсестер и больницу специалисты идентифицировали.



Медсестер, чьи фамилии не называются, уволили с работы и лишили лицензий - теперь им никогда не придется "шутить" с беспомощными малышами.





Источник: The Sun