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Вчера, 17:28
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На карте Польши появилось семь новых городов

Польские сёла вернули себе утраченный статус городов. Таких населённых пунктов с 1 января на административной карте Польши пояыилось пять. Ещё два населённых пункта повысили свой статус: из сёл стали городами.

Соответствующее решение ранее приняло правительство Польши, передает Укринформ.

"Получение статуса города означает смену имиджа и больше престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов", - сообщил по этому поводу МВД Польши.
Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув на Висле, Отын, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.
На сегодня в Польше есть 930 городов.

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