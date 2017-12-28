Королева Елизавета ІІ показала, как можно быть красивой в любом возрасте



Британские монархи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк). Очаровательнее всех выглядела королева, которая затмила своим нарядом одеяния своих молодых родственниц. Королева Елизавета II часто появляется на публике в ультраярких цветах – фуксии, лимонно-желтом, королевском синем. Для рождественской службы королева Елизавета II выбрала пальто и шляпку ярко-оранжевого оттенка, и голубое платье с цветочным принтом. Свой яркий образ королева дополнила жемчужным колье, драгоценной брошью и туфлями от Gucci. Кейт Миддлтон предпочла для службы красно-зеленое клетчатое пальто с золотыми пуговицами от Miu Miu, стоимостью 2197 долларов. Герцогиню, которая в 2018 году станет мамой в третий раз, сопровождал принц Уильям, а их дети – принц Джордж и принцесса Шарлота остались дома. Меган Маркл надела пальто канадской марки Sentaler за 1300 долларов и коричневые замшевые сапоги от Stuart Weitzman. Лаконичный наряд возлюбленная принца Гарри дополнила модной сумочкой от Chloe Pixie, изящной шляпкой и кожаными перчатками.

Источник: Сегодня





















Фото: AFP

Британские монархи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк).

Королева Елизавета II часто появляется на публике в ультраярких цветах – фуксии, лимонно-желтом, королевском синем.

Для рождественской службы королева Елизавета II выбрала пальто и шляпку ярко-оранжевого оттенка, и голубое платье с цветочным принтом.

Свой яркий образ королева дополнила жемчужным колье, драгоценной брошью и туфлями от Gucci.

Кейт Миддлтон предпочла для службы красно-зеленое клетчатое пальто с золотыми пуговицами от Miu Miu, стоимостью 2197 долларов. Герцогиню, которая в 2018 году станет мамой в третий раз, сопровождал принц Уильям, а их дети – принц Джордж и принцесса Шарлота остались дома.

Меган Маркл надела пальто канадской марки Sentaler за 1300 долларов и коричневые замшевые сапоги от Stuart Weitzman. Лаконичный наряд возлюбленная принца Гарри дополнила модной сумочкой от Chloe Pixie, изящной шляпкой и кожаными перчатками.



