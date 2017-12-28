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Сегодня, 19:06
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Королева Елизавета ІІ показала, как можно быть красивой в любом возрасте


Британские монархи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк).

Очаровательнее всех выглядела королева, которая затмила своим нарядом одеяния своих молодых родственниц.

Королева Елизавета II часто появляется на публике в ультраярких цветах – фуксии, лимонно-желтом, королевском синем.

Для рождественской службы королева Елизавета II выбрала пальто и шляпку ярко-оранжевого оттенка, и голубое платье с цветочным принтом.

Свой яркий образ королева дополнила жемчужным колье, драгоценной брошью и туфлями от Gucci. 

Кейт Миддлтон предпочла для службы красно-зеленое клетчатое пальто с золотыми пуговицами от Miu Miu, стоимостью 2197 долларов. Герцогиню, которая в 2018 году станет мамой в третий раз, сопровождал принц Уильям, а их дети – принц Джордж и принцесса Шарлота остались дома. 

Меган Маркл надела пальто канадской марки Sentaler за 1300 долларов и коричневые замшевые сапоги от Stuart Weitzman. Лаконичный наряд возлюбленная принца Гарри дополнила модной сумочкой от Chloe Pixie, изящной шляпкой и кожаными перчатками. 


Источник: Сегодня


 



Фото: AFP

Британские монархи посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк).

Королева Елизавета II часто появляется на публике в ультраярких цветах – фуксии, лимонно-желтом, королевском синем.

Для рождественской службы королева Елизавета II выбрала пальто и шляпку ярко-оранжевого оттенка, и голубое платье с цветочным принтом.

Свой яркий образ королева дополнила жемчужным колье, драгоценной брошью и туфлями от Gucci. 

Кейт Миддлтон предпочла для службы красно-зеленое клетчатое пальто с золотыми пуговицами от Miu Miu, стоимостью 2197 долларов. Герцогиню, которая в 2018 году станет мамой в третий раз, сопровождал принц Уильям, а их дети – принц Джордж и принцесса Шарлота остались дома. 

Меган Маркл надела пальто канадской марки Sentaler за 1300 долларов и коричневые замшевые сапоги от Stuart Weitzman. Лаконичный наряд возлюбленная принца Гарри дополнила модной сумочкой от Chloe Pixie, изящной шляпкой и кожаными перчатками. 


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