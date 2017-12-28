"Укрзализныця" отменила десяток поездов на "непопулярных" направлениях и запустила новые

"Укрзализныця" снимает с графика 10 маршрутов поездов, следующих по Украине, и заменяет их альтернативными вариантами, считая, что предыдущие не пользуются популярностью.
Об этом сообщил и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
Согласно с назначением новых маршрутов «Укрзализныця» отменяет поезда:
№ 767/768 Киев - Луцк (альтернативный поезд № 98/97 Киев - Ковель)
№ 757/758 Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинев)
№327 / 328 Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп)
№ 686/685 Одесса - Измаил (альтернативный поезд № 146/145 Киев - Измаил) №409/410 Харьков - Лисичанск (альтернативные поезда № 609/610 Харьков - Лисичанск, № 46/45 Ужгород - Лисичанск)
№ 221/521-522/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут № 248/247 Одесса - Киев, Житомир)
№ 127/128 Харьков - Бахмут (альтернативный поезд № 96/95 Мариуполь - Бахмут)
№ 793/794 Харьков - Им. Т. Шевченко (альтернативный поезд № 127/128 Харьков - Ковель)
№ 90/89 Жмеринка - Москва (устанавливается курсирование прицепных вагонов Жмеринка - Москва в составе поезда № 56/55 Хмельницкий - Москва).
Также в пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что в графике движения появилось более 10 новых поездов.
№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка (ночной экспресс, курсирующий через день)
№12/11 Львов-Одесса (ночной экспресс, курсирующий через день)
№26/36-35/25 Одесса-Яремче-Перемышль (ежедневный двугрупповой поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса-Перемышль с объединением / разъединением групп вагонов на станции Львов)
№46/45 Ужгород-Лисичанск (ежедневный)
№38/738 Киев-Запорожье (ночной экспресс Запорожье-Киев «Интерсити», ежедневно)
№128/127 Ковель-Харьков (курсирует через день)
№146/145 Львов-Чоп (ежедневный, в его составе курсирует беспересадочный вагон в новом сообщении Киев-Вена)
№329/330 Сумы-Шостка (курсирует 4 раза в неделю);
№747/748 Киев-Тернополь (составом электропоезда «Шкода», ежедневный)
№753/754 Киев-Ковель-Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751 / 752 Киев-Холм)
№782/781 Киев-Черкассы (ежедневный региональный экспресс).
Что касается дополнительных поездов на Новый год, то в график внесены следующие:
Дополнительный скоростной поезд №747/748 Киев-Тернополь-Киев осуществит рейсы из Киева 29 декабря и 1 января в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. Поезд будет делать остановки на станциях Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Деражня, Хмельницкий, Волочиск. В обратном направлении поезд отправится из Тернополя 2 января в 4:06 и прибудет в Киев в 09:58.
Дополнительный скоростной поезд №736/735 Киев-Запорожье-Киев осуществит рейсы из Киева 30 декабря и 2 января в 14:49 и прибудет в Запорожье в 21:57. Поезд будет делать остановки на станциях им. Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки-Пассажирская, Каменское, Днепр-Главная. В обратном направлении поезд отправляется из Запорожья в 22:58 и прибудет в Киев в 06:10.
"Укрзализныця" отменила десяток поездов на "непопулярных" направлениях и запустила новые
"Укрзализныця" снимает с графика 10 маршрутов поездов, следующих по Украине, и заменяет их альтернативными вариантами, считая, что предыдущие не пользуются популярностью.