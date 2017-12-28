"Укрзализныця" отменила десяток поездов на "непопулярных" направлениях и запустила новые

"Укрзализныця" снимает с графика 10 маршрутов поездов, следующих по Украине, и заменяет их альтернативными вариантами, считая, что предыдущие не пользуются популярностью.



Об этом сообщил и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.



Согласно с назначением новых маршрутов «Укрзализныця» отменяет поезда:



№ 767/768 Киев - Луцк (альтернативный поезд № 98/97 Киев - Ковель)



№ 757/758 Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинев)



№327 / 328 Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп)



№ 686/685 Одесса - Измаил (альтернативный поезд № 146/145 Киев - Измаил) №409/410 Харьков - Лисичанск (альтернативные поезда № 609/610 Харьков - Лисичанск, № 46/45 Ужгород - Лисичанск)



№ 221/521-522/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут № 248/247 Одесса - Киев, Житомир)



№ 127/128 Харьков - Бахмут (альтернативный поезд № 96/95 Мариуполь - Бахмут)



№ 793/794 Харьков - Им. Т. Шевченко (альтернативный поезд № 127/128 Харьков - Ковель)



№ 90/89 Жмеринка - Москва (устанавливается курсирование прицепных вагонов Жмеринка - Москва в составе поезда № 56/55 Хмельницкий - Москва).



Также в пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что в графике движения появилось более 10 новых поездов.



№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка (ночной экспресс, курсирующий через день)



№12/11 Львов-Одесса (ночной экспресс, курсирующий через день)



№26/36-35/25 Одесса-Яремче-Перемышль (ежедневный двугрупповой поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса-Перемышль с объединением / разъединением групп вагонов на станции Львов)



№46/45 Ужгород-Лисичанск (ежедневный)



№38/738 Киев-Запорожье (ночной экспресс Запорожье-Киев «Интерсити», ежедневно)



№128/127 Ковель-Харьков (курсирует через день)



№146/145 Львов-Чоп (ежедневный, в его составе курсирует беспересадочный вагон в новом сообщении Киев-Вена)



№329/330 Сумы-Шостка (курсирует 4 раза в неделю);



№747/748 Киев-Тернополь (составом электропоезда «Шкода», ежедневный)



№753/754 Киев-Ковель-Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751 / 752 Киев-Холм)



№782/781 Киев-Черкассы (ежедневный региональный экспресс).



Что касается дополнительных поездов на Новый год, то в график внесены следующие:



Дополнительный скоростной поезд №747/748 Киев-Тернополь-Киев осуществит рейсы из Киева 29 декабря и 1 января в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. Поезд будет делать остановки на станциях Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Деражня, Хмельницкий, Волочиск. В обратном направлении поезд отправится из Тернополя 2 января в 4:06 и прибудет в Киев в 09:58.



Дополнительный скоростной поезд №736/735 Киев-Запорожье-Киев осуществит рейсы из Киева 30 декабря и 2 января в 14:49 и прибудет в Запорожье в 21:57. Поезд будет делать остановки на станциях им. Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки-Пассажирская, Каменское, Днепр-Главная. В обратном направлении поезд отправляется из Запорожья в 22:58 и прибудет в Киев в 06:10.