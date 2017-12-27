Названы имена украинцев, освобождённых из плена боевиков

Сегодня, 27 декабря, на линии разграничения возле Майорска (Никитовский район, Горловка, Донецкая область) освобождены из плена «ЛНР» и «ДНР» 74 человека.





Известны такипе фамилии:





Абрамов А.А.

Арбузов А.И.

Ахмеров. А.А.

Бердник Д.А.

Белов Ю.

Бесараб А.Ф.

Богдан В.С.

Бучок В.М.

Виндюк А.В

Рощинская Л.

Гашпор К.В.

Герасименко М.М.

гладкий С.В

Голиков А.А.

Шишечка В.М.

Даркин А.В.

Иову М.М.

Казначеев Е.Г.

Калин А.

Кириченко А.

Кодьман А.

Козловский И.

Кононенко Е.Н.

Кононенко И.Н.

Костенников А.Т.

Канарский А.Г

Коць Л.Р.

Кусков А.А.

Кушпиль А.А.

Лазаренко А.Ю.

Левашов Д.А.

Любчук В.П.

Ляса И.

Морозов А.

Неделяев Е.В.

Недосекин В.Б.

Новицкий А.С.

Овчаренко В.В.

Олейник А.

Петрачкова А.Г.

Политова А.П.

Попов А.В.

Радовец В.Н.

Радулов С.М.

Сапожников И.В.

Симоненко Е.В.

Сычев Л.М.

Синченко А.

Соболев Н.В.

Старченко С.И.

Тиренко И.В.

Юрабш П.В.

Фомичьов В.

Храм А.Н.

Чмерук А.В.

Чулга А.Н.

Чуденцов Е.

Швайко В.Ю.

Яковенко И.С.



Источник: Громадське