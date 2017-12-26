Умер композитор, чьи песни более полувека пели все-все

Уроженец Киева, композитор, на чьих песнях выросли миллионы детей, чьи песни пели и малыши, и старики - Владимир Шаинский умер на 93 году жизни.

Нет человека, который бы не знал хотя бы одну его песню, а некоторые из них оставались хитами в течение всего своего существования: "Голубой вагон", "Пусть бегут неуклюже..." "Через две зимы...", "Родительский дом", "На дальней станции сойду..." - песен, которые пели все, десятки.

Неистощимый выдумщик и жизнелюб, мастер розыгрышей и весельчак - он был под стать своим песням. Незамысловатые мелодии входили в жизнь каждого из нас и оставались там навсегда.

Давайте запомним его таким, какими біли его песни.