Курс валют

» » Канадцы украинского происхождения поздравили весь мир с Рождеством

Новости

Все новости
Главные новости / Культура / Канада
Сегодня, 16:51
67
Версия для печати

Канадцы украинского происхождения поздравили весь мир с Рождеством

В крупном торговом центре города Эдмонтона штата Альберта (Канада) под стеклянными сводами с хорошей акустикой зазвучала украинская рождественская песня.


Украинский мужской хор из Эдмонтона таким необычным способом приветствовал с Рождеством своих земляков - во всём мире. Прекрасные голоса звучали под сводами, вызывая светлые, мечтательные улыбки, удивление, восхищение. А в Украине - слёзы и гордость...


"Христос, Сын Божий рождается! Восславим его!" пели мужчины в вышитых сорочках, которые в обычной жизни имеют самые разные профессии и общественный статус. Многие родились и выросли в Канаде, но сохранили язык отцов и песню Родині в сердце. И всех их объединяет любовь к своей исторической Родине - Украине.


||видео]




Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт