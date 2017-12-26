Канадцы украинского происхождения поздравили весь мир с Рождеством

В крупном торговом центре города Эдмонтона штата Альберта (Канада) под стеклянными сводами с хорошей акустикой зазвучала украинская рождественская песня.





Украинский мужской хор из Эдмонтона таким необычным способом приветствовал с Рождеством своих земляков - во всём мире. Прекрасные голоса звучали под сводами, вызывая светлые, мечтательные улыбки, удивление, восхищение. А в Украине - слёзы и гордость...





"Христос, Сын Божий рождается! Восславим его!" пели мужчины в вышитых сорочках, которые в обычной жизни имеют самые разные профессии и общественный статус. Многие родились и выросли в Канаде, но сохранили язык отцов и песню Родині в сердце. И всех их объединяет любовь к своей исторической Родине - Украине.





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