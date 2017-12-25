Накануне Рождества умер создатель Тома и Джерри

Накануне рождественских праздников скончался создатель любимцев детей всего мира - Тома и Джерри, Кролика Банни, Моряка Попая - американский художник-мультипликатор Боб Гивенс.
Культовый художник-мультипликатор скончался накануне Рождества в возрасте 99 лет.
Об этом сообщил сайт новостной службы ВВС.
В течение шестидесяти лет Гивенс создавал мультфильмы, сотрудничая с киностудиями Disney, Warner Bros и Hanna-Barbera. Его карьера началась в 1937 году на студии Уолта Диснея, где он работал над образами Дональда Дака и Белоснежки, также ставшими любимцами детей всего мира.
В 1940 году художник перешел в компанию Warner Bros и приобрел мировую известность в качестве создателя Кролика Банни. Во время Второй мировой войны Гивенс прервал свою блистательную карьеру и поступил на службу в армию США, принимавшую участие в разгроме нацистов.