Накануне Рождества умер создатель Тома и Джерри

Об этом сообщил сайт новостной службы ВВС.





В течение шестидесяти лет Гивенс создавал мультфильмы, сотрудничая с киностудиями Disney, Warner Bros и Hanna-Barbera. Его карьера началась в 1937 году на студии Уолта Диснея, где он работал над образами Дональда Дака и Белоснежки, также ставшими любимцами детей всего мира.





В 1940 году художник перешел в компанию Warner Bros и приобрел мировую известность в качестве создателя Кролика Банни. Во время Второй мировой войны Гивенс прервал свою блистательную карьеру и поступил на службу в армию США, принимавшую участие в разгроме нацистов.







