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Накануне Рождества умер создатель Тома и Джерри

Накануне рождественских праздников скончался создатель любимцев детей всего мира - Тома и Джерри, Кролика Банни, Моряка Попая - американский художник-мультипликатор Боб Гивенс.


Культовый художник-мультипликатор скончался накануне Рождества в возрасте 99 лет.

Об этом сообщил сайт новостной службы ВВС.


В течение шестидесяти лет Гивенс создавал мультфильмы, сотрудничая с киностудиями Disney, Warner Bros и Hanna-Barbera. Его карьера началась в 1937 году на студии Уолта Диснея, где он работал над образами Дональда Дака и Белоснежки, также ставшими любимцами детей всего мира.


В 1940 году художник перешел в компанию Warner Bros и приобрел мировую известность в качестве создателя Кролика Банни. Во время Второй мировой войны Гивенс прервал свою блистательную карьеру и поступил на службу в армию США, принимавшую участие в разгроме нацистов.



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