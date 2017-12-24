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Вчера, 17:24
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К концу декабря на украинских экранах внезапно появился Апрель

Неожиданно для публики на шоу "Голос країни-8" появился Борис Апрель, да ещё и в качестве участника и под новым именем.


Как известно, он три года назад сменил пол, а недавно в новом обличии появился на "слепых прослушиваниях" нового сезона "Голосу країни 8".
Борис Апрель выступил перед членами жюри под новым псевдонимом – Зианджа. Все члены жюри были очень удивлены такому появлению и изменению артиста.
К слову, в восьмом сезоне "Голосу країни" на сцене шоу появится много знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Узнают ли их звездные тренеры шоу? Узнаем уже в январе 2018-го года.
Источник: Site.UA


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