К концу декабря на украинских экранах внезапно появился Апрель

Неожиданно для публики на шоу "Голос країни-8" появился Борис Апрель, да ещё и в качестве участника и под новым именем.





Как известно, он три года назад сменил пол, а недавно в новом обличии появился на "слепых прослушиваниях" нового сезона "Голосу країни 8".

Борис Апрель выступил перед членами жюри под новым псевдонимом – Зианджа. Все члены жюри были очень удивлены такому появлению и изменению артиста.

К слову, в восьмом сезоне "Голосу країни" на сцене шоу появится много знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Узнают ли их звездные тренеры шоу? Узнаем уже в январе 2018-го года.



