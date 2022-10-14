Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на поточний рік, повідомив у п'ятницю, 14 жовтня, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд грн, з них власні доходи - обсягом 386,5 млрд грн.

Незважаючи на складну обстановку та війну, пенсіонери України отримують усі пенсії у запланований час, без затримок.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що всі українські пенсіонери отримають виплати за місяці, які перебували в окупації.

А нещодавно Кабмін спростив порядок виплати пенсій після визволення.

Джерело: Кореспондент