Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на поточний рік, повідомив у п'ятницю, 14 жовтня, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд грн, з них власні доходи - обсягом 386,5 млрд грн.
Незважаючи на складну обстановку та війну, пенсіонери України отримують усі пенсії у запланований час, без затримок.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що всі українські пенсіонери отримають виплати за місяці, які перебували в окупації.
А нещодавно Кабмін спростив порядок виплати пенсій після визволення.
Джерело: Кореспондент