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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на поточний рік

23:50, 14 жов 2022
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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на поточний рік, повідомив у п'ятницю, 14 жовтня, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд грн, з них власні доходи - обсягом 386,5 млрд грн.

Незважаючи на складну обстановку та війну, пенсіонери України отримують усі пенсії у запланований час, без затримок.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що всі українські пенсіонери отримають виплати за місяці, які перебували в окупації.

А нещодавно Кабмін спростив порядок виплати пенсій після визволення.

Джерело: Кореспондент


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