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Політика / Фінанси

Міністра фінансів України обрали головою Ради керуючих Світового банку та МВФ

21:50, 14 жов 2022
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Міністра фінансів України Сергія Марченка обрано Головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. 

«Я був обраний Головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ», - написав Марченко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він зазначив, що за цей довгий час було сформовано надійні та прозорі партнерські відносини.

«І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру. Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ», - зазначив Марченко.

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування.

Джерело:  УНН 


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