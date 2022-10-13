Скільки водоканалів України пошкодили російські терористи

Росіяни ракетними ударами пошкодили понад сотню об'єктів водопостачання у восьми областях України. У Львові, Сумах, Миколаєві також постраждала інфраструктура водоканалів та виникли певні складнощі у зв'язку з енергопостачанням.

Про це повідомив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький під час брифінгу у медіацентрі "Україна".

«У восьми областях України російські ракети пошкодили понад сотню об'єктів водопостачання. У Львові, Сумах, Миколаєві також постраждала інфраструктура водоканалів та виникли певні складнощі у зв'язку з енергопостачанням», - повідомив Новицький.

За його словами, керівники та працівники водоканалів стоять на своєму фронті і в кожному місті забезпечується надійне постачання питної води та надійне каналізування.

«І всі послуги надаються у повному обсязі. Водоканали країни забезпечені реагентами для води відповідно до вимог Державних санітарних правил», - сказав Новицький.

Він зазначив, що держава виділяє додаткові кошти для закупівлі генераторів, водовозів та іншої техніки, які мають швидко реагувати на припинення водопостачання.

На сьогодні всі насосні станції Львівводоканалу працюють без перебоїв, як і системи водопостачання клієнтам, проте критична інфраструктура досі залишається при прицілі ворога, а отже львів'янам радять запастись водою.

Міжнародний всесвітній банк оцінив збитки водоканалам близько 6 мільярдів доларів через російську агресію. Дмитро Новицький сказав, що це дуже занижені цифри.

«Міжнародний Світовий банк підрахував, що сума збитків інфраструктурі водоканалів України складає близько 6 мільярдів доларів. Однак, на мою думку, така сума може бути лише приблизною. Тому що ми поки що не можемо підрахувати всі збитки на окупованих територіях. Ми не зробили повного аналізу зруйнованої інфраструктури в деокупованих містах, а тим більше – за лінією фронту», - сказав Новицький.

Джерело: УНН