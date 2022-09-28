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Політика / Польща / Війна

Скільки маленьких українців народилося під час війни в Польщі

23:30, 28 вер 2022
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Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців. Понад мільйон українців знайшли в цій країні роботу. А у багатьох жінок тут народились діти.

 Понад 4500 дітей народили у Польщі українські жінки з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска.

Польща  прихистила найбільшу кількість українських біженців. Деякі використовували цю країну для подальшого транзиту, але більшість тих, хто евакуювався, залишилися на тимчасове проживання саме в Польщі.

Понад мільйон українців знайшли в Польщі роботу.
 
А ось для громадян РФ Польща обмежила в'їзд через морські та повітряні пункти пропуску.

Джерело: Кореспондент


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