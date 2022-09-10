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Війна / Армія

Українські військові продовжують контрнаступ на Харківщині

23:00, 10 вер 2022
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Продовжується звільнення населених пунктів, тимчасово захоплених російськими окупантами в Харківській області та Південнобузькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Вчора над Балаклією злетів прапор України - місто звільнене від рашистських окупантів.

З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисячі квадратних кілометрів території України.

У суспільстві поширюється інформація про успіхи ЗСУ, хоча офіційного підтвердження поки що немає. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано пізніше, зазначили в Генштабі.

Проте, голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що українські військові знаходяться на околицях захопленого раніше окупантами Лисичанська.

На околицях міста Лиман Донецької області, за твердженням мера міста, продовжуються бойові дії.

Українські військові 10 вересня звільнили села Василенкове та Артемівку на Харківщині. Про це повідомив увечері президент Зеленський.

За свідченнями жителів деокупованих територій, загарбники стрімко залишали населені пункти, часто кидаючи все - озброєння, техніку, прихопивши із собою лише особисті рюкзаки.

Рішучий контрнаступ української армії на Харківському, Донецькому та на півдні України триває.

InfoKava


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