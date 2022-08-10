Російські хакери посилюють атаки на українські ресурси

Війна йде не лише на полях битв, а й у кіберпросторі. І останнім часом значно активізувалися російські хакери, яким професійно протистоять кіберфахівці України. Але стримувати такий тиск нелегко.

У липні російські хакери здійснили 203 кібератаки на українські ресурси. Про це в Telegram повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, інформує УНН.

"Російські хакери продовжують атакувати Україну. Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки. Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України", - ідеться у повідомленні.

У липні повідомляли, що протягом першого півріччя 2022 року російські хакери здійснили 1350 кібератак на українську інфраструктуру.

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки нейтралізувала понад тисячу хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України. Зокрема, запобігла витоку оборонної інформації через даркнет і затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту.

Джерело: УНН