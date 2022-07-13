Мінцифри готує десять послуг через додаток Дія

Нещодавно ми повідомляли про те, що українці зможуть купити антибіотики за електронними рецептами, а Мінцифри вже приготувало нові послуги.

У додатку Дія протягом місяця з'явиться близько десяти нових послуг та документів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram в понеділок, 11 липня.



"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі стосовно додатка Дія. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони з'являться у вашому додатку", - написав він.



За інформацією Федорова, уже цього тижня в бета-тесті доступні електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання; на черзі - тестування військових облігацій та перші послуги єНотаріату.



Також невдовзі у додатку Дія буде відновлено "шеринг" техпаспорту.



"Ви знову зможете за кілька кліків пошерити документ (поділитися документом - ред.) із близькою людиною, яка користується вашим авто", - додав міністр.



Федоров нагадав, що послугу "шеринг техпаспорта" запустили у лютому на Diia Summit, проте через війну були змушені тимчасово призупинити.



Глава Мінцифри також анонсував черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Так, за його словами, скоро цифрові документи в додатку матимуть переклад англійською.



"Паралельно ми продовжуємо працювати над топ-проектами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони є революційними", - зазначив Федоров.



Нагадаємо, через Дію планують надсилати судові повістки та рішення. 1 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про судочинство в умовах військового чи надзвичайного стану.

Джерело: Кореспондент