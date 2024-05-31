У Києві презентували антологію поезій про війну українською і французькою мовою

30 травня, в Національному музеї літератури відбулась презентація антології «Україна. Поезія війни».

Таких подій має бути більше. Розголос – гучніше. А майданчики – масштабнішими. Вихід антології «Україна. Поезія війни - це не просто поезія перших 100 днів широмасштабного вторгнення. Це голоси поетів з фронту, тилу та навіть людей з-за кордону одночасно українською та французькою. Білінгва – той формат, який несе правду про жахи війни у культурній площині світом. За задумом творців мають з’явитись ще версії іншими мовами. Це своєрідні окуляри для культурної частини суспільства країн-партнерів, можливість розгледіти масштаб загрози, яку несе агресор. Навіть тут, в межах обкладинки цього видання. На момент виходу антології п’ятьох авторів вбила Росія.

Слово це зброя. Завдяки ініціативі упорядника і головного редактора антології «Україна. Поезія війни» підполковника ЗСУ Володимира Тимчука, ця фраза відкрилась в усіх сенсах одночасно під час презентації. Пан Володимир не вперше підтримує збори для снайперів. Цього разу присутні на презентації мали змогу придбати перші примірники на аукціоні, відправивши за qr-кодом донат на монобанку збору патронів для снайпера. Крім того, самі люди виявили ініціативу і додатково зібрали 1740 гривень, які було долучено до збору через термінал.

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