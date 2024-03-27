Собор Нотр-Дам через п'ять років після руйнівної пожежі починає скидати риштування

Собор Нотр-Дам у Парижі поступово скидає будівельні риштування, оголюючи свій новий шпиль через майже 5 років після руйнівної пожежі 2019 року.

У столиці Франції, знаменитий Собор Паризької Богоматері поступово позбувається будівельного риштування, - звільняється відреставрована вежа, через п'ять років після руйнівної пожежі, передає УНН з посиланням на The Associated Press.

Нотр-Дам починає скидати будівельні риштування, через майже п'ять років після того, як він постраждав від пожежі, - повідомляє інформаційне агентство.

Протягом місяця триває поступовий демонтаж частин будівельного риштування, яке приховувало верхню частину собору. Тепер видно новий шпиль, прикрашений золотим півником і хрестом. Важливою віхою у відновленні після масштабної пожежі у квітні 2019 року став демонтаж будівельного риштування.

Собор Паризької Богоматері (Notre-Dame de Paris) - пам'ятка готичної архітектури; будівництво собору розпочалося 1163 року і тривало понад 180 років. Зведення собору завершилося в середині 14 століття. Під час Столітньої війни (1337-1453) між французами та англійцями Париж разом із собором кілька разів переходив від однієї воюючої сторони до іншої. Саме в Нотр-Дам, 1431 року, відбулася коронація англійського короля Англії Генріха VI французьким королем.

Під час Французької революції, антихристиянські екстремісти пограбували і сильно пошкодили Нотр-Дам. Було знищено безліч унікальних скульптур, могили і вітражі. Крім того, собор перетворили на склад для зберігання продуктів харчування до 1802 року, коли його повернули церкві і заново освятили.

Роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", виданий 1831 року, назавжди закріпив місце собору в популярній культурі. Книга, яку багато разів екранізували, а також поставили на сценах театрів, описала незадовільний стан, у якому перебував тоді собор, що допомогло організувати масштабні реставраційні роботи в середині XIX століття.

Раніше було відомо, що в соборі зберігався терновий вінець Ісуса Христа: до 1063 року одна з найбільших християнських реліквій перебувала на горі Сіон у Єрусалимі, звідки її перевезли до палацу візантійських імператорів у Константинополі. Після тривалої подорожі реліквії, вона опинилася в скарбниці Нотр-Дам де Парі.

Собор пережив дві світові війни і залишився майже неушкодженим. У серпні 1944-го, після висадки союзників у Нормандії парижани повстали проти окупації, поруч із собором відбувалися сутички бійців французького Опору з німецькими військовими та колаборантами.

Після закінчення Другої світової війни в соборі відбувалися церемонії прощання з експрезидентами Шарлем де Голлем і Франсуа Міттераном, зустрічі з представниками Ватикану.

15 квітня 2019 року паризький собор Нотр-Дам (собор Паризької Богоматері) охопила руйнівна пожежа. Полум'я обрушило шпиль і знищило дах.

Після пожежі президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити церкву протягом п'яти років - чого він, імовірно, досягне. Річниця пожежі - 15 квітня.