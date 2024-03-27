"Підтримати"
Тренди:
Новини
Укрзалізниця повідомила про запуск міжнародного сполучення Прага-Чоп
Кінець "солодкого життя": у світі значно дорожчає шоколад
Кого і навіщо чекають в ТЦК після першого квітня
Які зміни з призначення субсидій відбуваються в Україні
Росіяни своїми атаками хочуть зруйнувати всю енергетику України - міністр Галущенко
Собор Нотр-Дам через п'ять років після руйнівної пожежі починає скидати риштування
Нацбанк має намір змінити правила обміну старих банкнот
Скандальний законопроєкт Безуглої та Третьякової відкликано, але резонанс він отримав
Депутатки від "Слуг народу" хочуть давати довічне всім, хто щось казатиме без погодження
Відомий блогер і військовий: "Стаття у FT -не стаття, а погроза"
Як карати колаборантів: суспільство розділилося у думках
Колаборантки виїхали після деокупації Херсона і прикинулися переселенками
Часів Яр росіяни намагаються перетворили на маленький Бахмут
Росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетичний сектор України
В Україні перейменували ще низку населених пунктів
Всі новини
Арт та дизайн / Європа / Культура

Собор Нотр-Дам через п'ять років після руйнівної пожежі починає скидати риштування

22:28, 27 бер 2024
4
Версія для друку

 

Собор Нотр-Дам у Парижі поступово скидає будівельні риштування, оголюючи свій новий шпиль через майже 5 років після руйнівної пожежі 2019 року.
 У столиці Франції, знаменитий Собор Паризької Богоматері поступово позбувається будівельного риштування, - звільняється відреставрована вежа, через п'ять років після руйнівної пожежі, передає УНН з посиланням на The Associated Press.

Нотр-Дам починає скидати будівельні риштування, через майже п'ять років після того, як він постраждав від пожежі, - повідомляє інформаційне агентство.

Протягом місяця триває поступовий демонтаж частин будівельного риштування, яке приховувало верхню частину собору. Тепер видно новий шпиль, прикрашений золотим півником і хрестом. Важливою віхою у відновленні після масштабної пожежі у квітні 2019 року став демонтаж будівельного риштування.

Собор Паризької Богоматері (Notre-Dame de Paris) - пам'ятка готичної архітектури; будівництво собору розпочалося 1163 року і тривало понад 180 років. Зведення собору завершилося в середині 14 століття. Під час Столітньої війни (1337-1453) між французами та англійцями Париж разом із собором кілька разів переходив від однієї воюючої сторони до іншої. Саме в Нотр-Дам, 1431 року, відбулася коронація англійського короля Англії Генріха VI французьким королем.

Під час Французької революції, антихристиянські екстремісти пограбували і сильно пошкодили Нотр-Дам. Було знищено безліч унікальних скульптур, могили і вітражі. Крім того, собор перетворили на склад для зберігання продуктів харчування до 1802 року, коли його повернули церкві і заново освятили.  

Роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", виданий 1831 року, назавжди закріпив місце собору в популярній культурі. Книга, яку багато разів екранізували, а також поставили на сценах театрів, описала незадовільний стан, у якому перебував тоді собор, що допомогло організувати масштабні реставраційні роботи в середині XIX століття.

 Раніше було відомо, що в соборі зберігався терновий вінець Ісуса Христа: до 1063 року одна з найбільших християнських реліквій перебувала на горі Сіон у Єрусалимі, звідки її перевезли до палацу візантійських імператорів у Константинополі. Після тривалої подорожі реліквії, вона опинилася в скарбниці Нотр-Дам де Парі.

Собор пережив дві світові війни і залишився майже неушкодженим. У серпні 1944-го, після висадки союзників у Нормандії парижани повстали проти окупації, поруч із собором відбувалися сутички бійців французького Опору з німецькими військовими та колаборантами.

Після закінчення Другої світової війни в соборі відбувалися церемонії прощання з експрезидентами Шарлем де Голлем і Франсуа Міттераном, зустрічі з представниками Ватикану.  

15 квітня 2019 року паризький собор Нотр-Дам (собор Паризької Богоматері) охопила руйнівна пожежа. Полум'я обрушило шпиль і знищило дах.

 Після пожежі президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити церкву протягом п'яти років - чого він, імовірно, досягне. Річниця пожежі - 15 квітня.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще