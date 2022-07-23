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Политика / Война / IT и медиа / США

The New York Times открывает бюро в Киеве

23:29, 23 июл 2022
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Влиятельное американское издание The New York Times открывает бюро по Украине. Возглавит его бывший сотрудник московского отдела Эндрю Крамер.

«Мы создали бюро в Киеве, чтобы продолжать освещать войну, которая перевернула жизнь миллионов украинцев, а ее эхо раздалось далеко за пределами страны. Конфликт поставил людей по всему миру под угрозу голодной смерти, разрушил альянсы, подорвал усилия по переходу на чистую энергию и бросил вызов и без того хрупкому мировому порядку, основанному на правилах», — говорится в сообщении NYT.

Представляя руководителя киевского бюро Эндрю Крамера, издание назвало его «лучшим кандидатом» на этот пост. До прихода в NYT журналист работал в Associated Press, The Washington Post, а также в качестве внештатного репортера в San Francisco Chronicle и The Ukiah Daily Journal в Калифорнии.

Сообщается, что Крамер неоднократно писал об Украине из Москвы, а также был военным корреспондентом на Донбассе в 2014 году.

Шеф-редактор только что открытого в Киеве бюро The Washington Post дал интервью изданию НВ. В частности, раскрыты подробности его биографии.

Крамер начал карьеру в NYT в 2005 году. Он был корреспондентом Business Day, а затем — международного отдела. На протяжении нескольких лет являлся основным репортером, освещавшим события в Украине из бюро в Москве. Когда в 2014 году на Донбассе началась война, Крамер был военным корреспондентом на востоке Украины.

В течение полномасштабной войны России против Украины The New York Times опубликовала ряд материалов, в том числе доказательства (видео и свидетельства очевидцев) казни жителей Бучи Киевской области, захваченной российскими оккупантами. Также издание обнародовало редакционный материал — "Война в Украине усложняется, и Америка не готова" — в котором допустило, что Украина будет вынуждена уступить территории России. Его резко раскритиковали в Киеве — в Офисе президента подчеркнули, что на уступки не пойдут.

Напомним, 11 мая стало известно, что бюро в Киеве создала влиятельная американская газета The Washington Post, его возглавила Изабель Хуршудян.

Источник: NYT, НВ


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