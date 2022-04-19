Соединенные Штаты ввели временную защиту для украинцев

Соединенные Штаты Америки ввели для украинцев, которые на 11 апреля находились на их территории, статус временной защиты, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен. По просьбе украинской стороны, дата, на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года! Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля смогут воспользоваться этой программой», – написал он в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 18 апреля.

Как пояснил Ермак, статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

К слову, ранее власти США заявили о готовности принять до 100 тыс. беженцев из Украины, спасающихся от российского вторжения.

Напомним, Евросоюз также ввел для украинцев процедуру временной защиты, которая предоставляет им доступ к рынкам труда и жилья, а также – к бесплатной медицине и образованию. Обычно временная защита действует год от даты полномасштабного вторжения, однако в случае, если война будет продолжаться, ее продолжат.