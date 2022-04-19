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Политика / США

Соединенные Штаты ввели временную защиту для украинцев

00:00, 19 апр 2022
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Соединенные Штаты Америки ввели для украинцев, которые на 11 апреля находились на их территории, статус временной защиты, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен. По просьбе украинской стороны, дата, на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года! Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля смогут воспользоваться этой программой», – написал он в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 18 апреля.

Как пояснил Ермак, статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

К слову, ранее власти США заявили о готовности принять до 100 тыс. беженцев из Украины, спасающихся от российского вторжения.

Напомним, Евросоюз также ввел для украинцев процедуру временной защиты, которая предоставляет им доступ к рынкам труда и жилья, а также – к бесплатной медицине и образованию. Обычно временная защита действует год от даты полномасштабного вторжения, однако в случае, если война будет продолжаться, ее продолжат.


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