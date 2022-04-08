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Политика / Война / Германия

Президент Германии поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым

18:39, 08 апр 2022
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По словам Штайнмайера, отвечать за преступления армии РФ должны не только солдаты, но и политическая верхушка России

Президент РФ Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров должны ответить за военные преступления в Украине. Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал в интервью Spiegel.

«Каждый, кто виноват в этих преступлениях, должен ответить за них. Сюда входят и солдаты. Сюда входят военные командиры. И, конечно, те, кто несет политическую ответственность», – сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос о необходимости трибунала над Путиным и Лавровым.

Он также отметил, что Путин в 2001 году, с которым ему приходилось общаться, не имеет ничего общего с Путиным в 2022 году – «жестокого разжигателя войны, спрятавшегося в бункере».

«Я был свидетелем изменений в российской политике, но честно говоря, я все еще надеялся, что Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение на Украину меня шокирует», – заявил Штайнмайер.

К слову, несколько дней назад президент Германии впервые признал, что ошибался в своей политике по отношению к России.

Штайнмайер, являвшийся министром иностранных дел с 2005 по 2009 годы и с 2013 по 2017 годы, в понедельник впервые признал, что ошибался в своей политике в отношении России.

"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил он.


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