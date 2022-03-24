Фосфорные бомбы: как правильно себя вести в случае поражения

Белый фосфор — очень огнеопасное восковидное вещество от бесцветного до желтого светопроницаемого цвета с острым запахом чеснока. Форма, в которой он используется военными, очень активна и загорается от контакта с кислородом. Белый фосфор — самовоспламеняемый материал.

Из-за этого его хранят под водой, в закупоренных сосудах и при минимальном освещении.

Порядок действий если в ваш дом или дом поблизости попала бомба или ракета

Последствия удара фосфорной бомбой

В результате удара фосфорной бомбой вспыхивает сильный пожар, который трудно потушить. При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Он ядовит для человека. Смертельная доза составляет 0,05-0,05-0,15 грамм. Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Более того, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

Первая помощь во время удара фосфорными бомбами

Как можно скорее следует избавиться от одежды, к которой прилипли горящие частицы белого фосфора. Если такой возможности нет, то окуните пораженную кожу в воду или сильно увлажните ее. Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи раствором бикарбоната натрия или холодной водой. Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом. Нельзя прикасаться к фосфору пальцами! Ожоги следует закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.



Алгоритм действий следующий:

Белый фосфор вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Это самовозгорающееся вещество при контакте с кислородом (воздухом). Самое первое, что нужно сделать - ограничить доступ воздуха к фосфору. Это может быть погружение в воду, засыпание землёй или накрывание толстыми одеялами. Учтите, что в случае повторного доступа фосфора к кислороду, он снова воспламеняется. Старайтесь не вдыхать испарения фосфора, они очень токсичны.

При попадании на кожу или одежду, он прилипает к ним и продолжает гореть.

1. Не трогайте пальцами фосфор на одежде или коже пострадавшего.

2. При возможности окуните поврежденную часть тела в воду. Или нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.

3. Аккуратно снимать одежду, продолжая поливать водой или непосредственно в воде. В воде фосфор не горит. Используйте пинцет или что-нибудь, чем можно снять фосфор и части одежды.

3. Рану обработать содовым раствором. 1 чайная ложка на 1 стакан воды.

4. Наложить влажную повязку на рану. Желательно, смоченную содовым раствором. Или хотя бы просто мокрую.

5. Не прикладывайте вату к ране или при наложении повязки. У хирургов чистка глубокой раны от мелких частичек ваты занимает очень много времени (иногда до 2-3 часов).

5. Не используйте перекись. Когда перекись распадается, образуется вода и кислород. Кислород вызывает возгорание фосфора.

6. Если пострадавший в сознании, можно дать:

- любое обезболивающее,

- димедрол с анальгином в одном шприце

7. Возможны случаи отравления парами фосфорного соединения. Используйте любой сорбент внутрь (активированный уголь, энтеросорбент, пищевую глину, атоксил) Много пейте воды, предпочтение отдавайте щелочным жидкостям (молоко, щелочные воды без газа).