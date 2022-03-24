"Поддержать"
Тренды:
Новости
Фосфорные бомбы: как правильно себя вести в случае поражения
Итоги экстренного саммита НАТО, посвящённого войне в Украине
Энергодар: большинство депутатов горсовета сложили мандаты
Ахтырка: оккупанты обстреляли ракетами класса "воздух-земля"
Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами НАТО
Вице-премьер Украины заявила о возможном обмене пленных на моряков с о.Змеиный
Вступил в силу закон о труде в военное время
Специализированное предприятие «Экоцентр» в городе Чернобыль разграблено
Райнхард Фезер: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора
Власти Польши обвинили десятки российских дипломатов в шпионаже
В Харькове с начала войны родилось 246 детей
Ксения Костюченко: Верю в ВСУ! Нам не будет стыдно за эту войну
Тростянецкая громада остается горячей точкой Сумской области
На журналистов Associated Press, работавших в Мариуполе, объявлена охота войск РФ
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы
Все новости
Война / Здоровье / Главные новости

Фосфорные бомбы: как правильно себя вести в случае поражения

18:48, 24 мар 2022
0
Версия для печати

Белый фосфор — очень огнеопасное восковидное вещество от бесцветного до желтого светопроницаемого цвета с острым запахом чеснока. Форма, в которой он используется военными, очень активна и загорается от контакта с кислородом. Белый фосфор — самовоспламеняемый материал.

Из-за этого его хранят под водой, в закупоренных сосудах и при минимальном освещении.

Порядок действий если в ваш дом или дом поблизости попала бомба или ракета

Последствия удара фосфорной бомбой

В результате удара фосфорной бомбой вспыхивает сильный пожар, который трудно потушить. При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Он ядовит для человека. Смертельная доза составляет 0,05-0,05-0,15 грамм. Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Более того, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией. 

Первая помощь во время удара фосфорными бомбами 

Как можно скорее следует избавиться от одежды, к которой прилипли горящие частицы белого фосфора. Если такой возможности нет, то окуните пораженную кожу в воду или сильно увлажните ее. Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи раствором бикарбоната натрия или холодной водой. Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом. Нельзя прикасаться к фосфору пальцами! Ожоги следует закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.


Алгоритм действий следующий:

Белый фосфор вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Это самовозгорающееся вещество при контакте с кислородом (воздухом). Самое первое, что нужно сделать - ограничить доступ воздуха к фосфору. Это может быть погружение в воду, засыпание землёй или накрывание толстыми одеялами. Учтите, что в случае повторного доступа фосфора к кислороду, он снова воспламеняется. Старайтесь не вдыхать испарения фосфора, они очень токсичны.
При попадании на кожу или одежду, он прилипает к ним и продолжает гореть.
1. Не трогайте пальцами фосфор на одежде или коже пострадавшего. 
2. При возможности окуните поврежденную часть тела в воду. Или нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
3. Аккуратно снимать одежду, продолжая поливать водой или непосредственно в воде. В воде фосфор не горит. Используйте пинцет или что-нибудь, чем можно снять фосфор и части одежды.
3. Рану обработать содовым раствором. 1 чайная ложка на 1 стакан воды.
4. Наложить влажную повязку на рану. Желательно, смоченную содовым раствором. Или хотя бы просто мокрую.
5. Не прикладывайте вату к ране или при наложении повязки. У хирургов чистка глубокой раны от мелких частичек ваты занимает очень много времени (иногда до 2-3 часов).
5. Не используйте перекись. Когда перекись распадается, образуется вода и кислород. Кислород вызывает возгорание фосфора.
6. Если пострадавший в сознании, можно дать:
- любое обезболивающее,
- димедрол с анальгином в одном шприце
7. Возможны случаи отравления парами фосфорного соединения. Используйте любой сорбент внутрь (активированный уголь, энтеросорбент, пищевую глину, атоксил) Много пейте воды, предпочтение отдавайте щелочным жидкостям (молоко, щелочные воды без газа).

Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще