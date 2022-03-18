Информационная война: Генштаб ВСУ предупреждает

Генеральный штаб ВСУ предупреждает украинцев о массовых вбросах, которые осуществляют российская пропаганда для дискредитации украинской армии и нагнетания панических настроений в обществе. Просим быть внимательными, встречая вражескую пропаганду, учитесь отличать ее от просто информации.

Российские пропагандисты массово распространяют информацию о том, что вроде бы Вооруженные Силы Украины бросают в бой неподготовленных воинов.

Основная форма распространения фейка – комментарии в чатах и ​​социальных сетях, выполненные преимущественно с помощью фальшивых аккаунтов, так называемых «ботов» и «троллей», часто плохо подготовленных. Но могут встречаться и материалы "информационных агентств".

Основные признаки:

Эмоциональность изложения

Невозможность идентификации автора текста

Подчеркнутая «украинскость»

Применение штампов в стиле распятого мальчика, фраз типа «Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще», и т.д.

Информируем:

Подобная информация не соответствует действительности. Главное доказательство этому – большие потери в рядах вооруженных сил РФ.

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины проводит мобилизационные мероприятия взвешенно и грамотно. В подразделения Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, других военных формирований желают записаться добровольцами тысячи украинцев, имеющих опыт боевых действий. Десятки тысяч желающих мужчин и женщин не имеют такой возможности и ждут своей очереди именно потому, что территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) принимают на службу людей с соответствующей военной специальностью по мере того, как разворачиваются подразделения и все виды их обеспечения.

Воевать "пушечным мясом", без подготовки, по принципам "с одной трехлинейкой на троих" "оружие добудешь в бою" и "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" всегда было и остается прерогативой россиян-оккупантов.

К тому же, руководящими документами Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск ВС Украины начальникам ОТЦК и СП запрещено призывать граждан, ранее не имевших опыта прохождения военной службы.

Командование Сухопутных войск, Руководство Украинского государства и Вооруженных Сил ценит жизнь каждого гражданина и дает возможность вступить в борьбу за свободу Украины только с надлежащим вооружением и надлежащей подготовкой, чтобы наши воины имели наивысшие возможности выполнить задачи, уничтожить врага и выжить.

Мы методично и планомерно ликвидируем российских захватчиков и продолжим делать это до победы Украины в российско-украинской войне.

Сейчас проводится активная работа по созданию коллцентров на базе областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, чтобы граждане имели возможность обращаться в ОТЦК и СП непосредственно по месту призыва военнослужащих.

В связи с большим количеством желающих вступить в ряды ВСУ и, поскольку осуществляется мобилизация большого количества людей, ОТЦК и СП перегружены – в связи с чем могут возникать организационные проблемы.

Мы просим вас в случае призыва ваших близких и родных на военную службу без соответствующей подготовки или надлежащей экипировки уведомлять Министерство Обороны и руководство ВСУ.

В каждом индивидуальном случае будем реагировать по отдельности.

Вместе победим!

Слава Украине!