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Реки мира загрязнены лекарственными веществами - это очень опасно

21:31, 18 фев 2022
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Использование лекарств в неограниченных количествах во всём мире, неконтролируемые сбросы отходов фармацевтической промышленности и отходов использования лекарственных веществ привели к загрязнению рек на всех континентах.

Это представляет глобальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Соответствующее исследование ученых из Университета Йорка опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко его пересказывает The Guardian, передает MEDUZA.

В рамках работы ученые исследовали концентрацию 61 активного действующего вещества в более чем тысяче мест вдоль 258 рек в 104 странах на всех континентах. Ранее такие исследования проводились лишь для рек США, Европы и Китая. Только в двух местах — в Исландии и удаленной области Яномами в Венесуэле — в реках не было обнаружено ни одного действующего вещества из списка.

Самыми распространенными веществами, найденными на всех континентах, кроме Антарктиды, оказались антидепрессанты циталопрам и венлафаксин, антигистаминные препараты цетиризин и фексофенадин, антибиотик триметоприм и обезболивающее лидокаин. В количественном отношении больше всего веществ (34 из 61) было зафиксировано в реке Кай Так в Гонконге.

Наиболее загрязненными по объему обнаруженных веществ оказались реки в странах, где доход низкий или ниже среднего — в Пакистане, Боливии, Эфиопии, Нигерии, Индии. По мнению исследователей, это связано с тем, что люди в этих странах уже могут позволить себе лекарства, но там еще нет возможности проводить дорогую очистку канализационных вод.

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Загрязнение окружающей среды веществами из лекарственных препаратов несет две основные опасности. Во-первых, некоторые препараты могут негативно влиять на жизнь местной фауны — так, например, антидепрессанты заставляют скворцов меньше есть, а противозачаточные препараты сокращают популяцию рыб. Во-вторых, загрязнение рек антибиотиками приводит к появлению устойчивых штаммов бактерий.
Как сообщили авторы исследования, повышенная концентрация лекарств, стимулировавшая развитие резистентности бактерий, была обнаружена в 19% всех исследованных пунктов. При этом, отмечают исследователи, наблюдалось прямое взаимодействие между уровнем загрязнения и числом людей, умерших в последние годы от плохо поддающихся уничтожению бактериальных инфекций в соответствующих регионах.


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