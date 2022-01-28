Украина и Великобританией будут вместе строить ракетные катера, соглашение ратифицировано ВР

Верховная Рада приняла законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Принят Закон о ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Законопроект 275 голосами "за" был принят в целом.

Заместитель министра обороны Александр Полищук отметил, что законопроектом предлагается ратифицировать Рамочное соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, совершенного 12 ноября 2021 года в Лондоне.

Так, рамочным соглашением предусматривается предоставление Украинской стороне официальной поддержки в форме кредитов на сумму, что не превышает 1,7 млрд. фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или Евро, для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта по поставке двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания, совместного строительства 8 ракетных катеров, доставке и установке систем вооружения на существующие корабли, совместного строительства фрегата, а также консультационной и технической поддержки строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования.

УНН



