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Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать

09:00, 28 янв 2022
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Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать

В Украине в начале февраля текущего года количество новых случаев заболевания коронавирусом в сутки может возрасти до 50 тысяч человек в сутки, а некоторые эксперты говорят о 60-70 тысячах инфицированных. Это подтверждают данные Национальной академии наук Украины. 

МОЗ подготовило детальный алгоритм действий в случае получения положительного теста на коронавирус из-за новой волны штамма Омикрон, который уже активно распространяется по Украине.
В первую очередь следует оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Желательно сообщить о результатах людей, с которыми вы недавно контактировали (например, ваши коллеги или друзья). Это следует сделать, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса.
Следующим шагом свяжитесь со своим семейным врачом и следуйте его советам.
Если вам нужно сходить на прием к врачу, ниже инструкция действий:
* используйте средства индивидуальной защиты,
* избегайте больших скоплений людей,
* держите дистанцию,
* согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.
На приеме у врача рассказывайте о симптомах максимально честно и подробно. Не следует придумывать "дополнительных" симптомов и состояний или что-то скрывать.
"Если же нет никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме", - пишут в Минздраве.
Вызвать скорую целесообразно только в тех случаях, когда есть необходимость неотложной помощи.
Сейчас госпитализируют на стационарное лечение в Украине пациентов средней тяжести и тяжелобольных.
"Важно, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования", - отмечают в Минздраве.


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