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Байден и Зеленский: об итогах двухчасовой телефонной беседы узнаем через две недели

08:00, 28 янв 2022
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Байден и Зеленский: об итогах двухчасовой телефонной беседы узнаем через две недели

Владимир Зеленский провел двухчасовый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. "Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности по финансовой поддержке Украины", — написал Зеленский в своем Twitter.

На сайте Белого дома США сообщили следующее:
«Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он также подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден отметил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в целях развития и гуманитарной помощи на сумму более полумиллиарда долларов и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи Россией. Президент Байден ясно дал понять, что, несмотря на отъезд членов американских семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует. Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип «ничего об Украине без Украины». Президент Байден заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в «нормандском формате», выразив надежду на то, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений».
В последней фразе - ключевой вопрос: к чему президент США Байден два часа склонял (или не склонял) Зеленского в теме «Минска» и «Нормандского формата»?
Мы узнаем об этом через две недели.
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