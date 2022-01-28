Неуставные отношения: расстрелы ничему не учат ни наглецов, ни командиров

В Днепре на заводе Южмаш срочник Артемий Рябчук расстрелял караул Нацгвардии и сбежал с оружием. Он убил пятерых, еще пятерых – ранил. Стрелка задержали в тот же день. Он сдался самостоятельно. В МВД рассматриваются версии о неуставных отношениях, повлекших за собой психические отклонения.

Что известно о трагедии

27 января в 03:40 на заводе Южмаш солдат-срочник Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял из автомата Калашникова караул военных Нацгвардии, после чего сбежал с автоматами и патронами. Он убил четверых сослуживцев и одну гражданскую женщину.

Его задержали в 09:20 недалеко от Днепра – в Подгороднем. Оружие было при нем. Он сам связался с правоохранителями. "Рябчук, находясь в селе (Подгороднее – город – ред.), попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении", – сообщили в теруправлении ГБР в Полтаве.

После задержания Рябчук рассказал хронологию событий правоохранителям. На видео допроса солдат внешне выглядит спокойным, иногда улыбается. "Я сижу в тревожной группе. У нее есть автоматы, хранящиеся в маленьком ящичке, который запирается. Я взял автомат. У нас подсумки бежевого цвета, там два магазина по 10 патронов. Заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум в комнате хранения оружия... Один срочник старшего призыва умудрился убежать", – говорит он.

По его словам, оператор в комнате должна была связываться с воинской частью каждые 30 минут для доклада обстановки, – и, "чтобы она не доложила, пальнул по ней". После Рябчук забрал из сейфа все автоматные рожки, которые смог, и убежал. На выходе с территории завода он столкнулся с охранницей, которая отказывалась выпускать Рябчука.

"Я говорю: "Откройте, надо срочно выйти". Она отвечала: "Не могу, не могу, не могу". Я выстрелил ей в голову. После я открыл одну из дверей и начал палить по дверному замку, надеясь, что он вылетит и можно будет пройти. Ничего не получилось", – рассказывает Рябчук.

Позже выяснилось, - сообщил командующий Нацгвардией Николай Балан, - в той комнате забаррикадировалось восемь безоружных военнослужащих.

Один боец Нацгвардии, несмотря на три пулевых ранения, смог убежать и оперативно сообщить всем дежурным службам о происходящем.

Стрелок походил по территории, нашел место, через которое мог перепрыгнуть. Перерезал проволоку и сбежал. Ходил по жилым районам в поисках убежища.

"Потом я вышел на трассу и поймал машину. Женщина подкинула меня до левого берега. И пошел, куда глаза глядят...", – рассказал Рябчук.

Погибшая гражданская женщина была сотрудницей вневедомственной охраны, сидела на проходной, стрелок ее не знал, рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, всего на месте происшествия находились более 20 человек: "Это казарма. Там пункт постоянной охраны – целая система охраны огромного предприятия", - сообщил Геращенко.

Сейчас трое раненых находятся в тяжелом состоянии, жизни двух других – вне опасности.

Главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, куда доставили четверых потерпевших, рассказал вот что:

"Самое тяжелое — поступила девушка по имени Жанна, ей 22 года. Я даже успел с ней поговорить несколько минут. Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот, в область пупка, вторую пулю в плече и третью в правое колено. Состояние крайне тяжелое. Когда хирурги открыли живот, весь кишечник разбит... Буквально 15 минут назад закончили операцию. Состояние крайне тяжелое, можно сказать критическое. Если она выживет, это будет еще один подвиг врачей больницы Мечникова.

Самый тяжелый парень, его зовут Игорь, у него тяжелейшее ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остается тяжелый, и в настоящее время в отделении реанимации политравмы, ему оказывают помощь. Пришел в сознание, слава Богу, все пока идет, как положено.

Еще один потерпевший — Владислав, ему 22 года, у него перелом левого бедра. Пуля остановилась возле бедренной артерии. Еще б несколько миллиметров — и, наверное, не удалось бы его спасти, потому что, как бы, не тяжелое ранение, но если пуля пробивает бедренную артерию — кровь выходит за считанные минуты. У него состояние тяжелое, ближе к среднему. Он тоже пока находится в отделении реанимации".

Что известно о Рябчуке

Артемий Рябчук родился в 2001 году в Измаиле Одесской области в семье верующих протестантов. Семья жила тихо, непублично, без телевизора. Со сверстниками парень не дружил, те иногда дразнили его за веру. Но сам он был спокойным, со всеми вежливо здоровался, никогда ни с кем не конфликтовал, не ссорился, не дрался; держался от мальчишек стороной, ни в каких их шалостях не участвовал. Несколько лет назад от продолжительной болезни умер отец. Старшая сестра уехала в Россию, вышла там замуж, родила и мать уехала к ней нянчить внука. Артемий хорошо учился, успел получить профессию агронома, не пил и не курил. Он, как верующий, мог отказаться от срочной службы, но осенью 2021 года сам изъявил желание уйти в армию и попал на службу в нацгвардию. Родовой дом Рябчуков сейчас пуст...

Версии причин трагедии

Следствие по делу ведет ГБР. Открыто дело по статье об умышленном убийстве. Основных версий трагедии – две: неуставные отношения или психические отклонения.

"Если это были неуставные отношения, то зачем было расстреливать женщину, которая была на проходной? Он ее даже не знал... Зачем было стрелять в 22-летнюю девушку, с которой он служил? Какие тут неуставные отношения? Если бы он застрелил обидчиков – это логично. Пока все версии изучаются", – рассказывает Геращенко.

Если выяснится, что мотив – неуставные отношения, то к ответственности "должны быть привлечены лица, которые допустили это", – объясняет советник главы МВД:

"Командиры, которые были обязаны следить за психологическим состоянием бойцов и которые должны были знать о конфликте. Он ведь начался, скорее всего, не в 03:40, а заранее. Командиры должны быть проверены, опрошены оставшиеся в живых военные, кто его знал. Взяты характеристики с места жительства, учебы, предыдущей работы для понимания психологического портрета".

Журналисты узнали, что парень наканунетрагедии пожаловался на "дедовщину" в своем подразделении, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Ранее Артемий Рябчук жаловался командирам на неуставные отношения в его подразделении – солдаты-контрактники бьют срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя", - говорится в сообщении.

"Два месяца назад он разнял драку между военными, затем уведомил о происшествии руководство. Там никак не отреагировали, зато его начали травить свои же и называть стука. Конечно, он затаил обиду. Вынашивал ее почти два месяца, пока ему не предоставили допуск и разрешение на использование оружия, и не произошли эти события", – говорит депутат Верховной Рады, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык (фракция СН).

"Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 кг не очень-то тянет на жертву", - написал Геращенко на своей страничке в Facebook.

Для расследования всех обстоятельств будет создана комиссия, говорит министр внутренних дел Денис Монастырский: "Она изучит обстоятельства, которые могли привести к таким действиям солдата. Будет изучаться, как Рябчук проходил военную медкомиссию, его психическое состояние на момент допуска к оружию. Будут сделаны выводы, в том числе кадровые".

В подразделении воинской части, где проходил срочную службу Артемий Рябчук, действительно были зафиксированы случаи дедовщины. Как рассказала Юлия Яцык, не так давно в этой части произошел трагический инцидент, который продолжает расследовать полиция:

"Мне стало известно о нанесении тяжелых телесных повреждений военному. С переломами ребер, отбиванием внутренних органов. В результате которых, к сожалению, этот военный умер", – рассказала Яцык.

Местные СМИ сообщают, что это уже не первый случай, когда именно в этой военной части №3021 происходят подобные инциденты.

Так, в 2018 году, менее чем через год после принятия присяги, погиб 19-летний Мансур Вержаковский. Первоначальная версия следствия о самоубийстве не подтвердилась. Следствие также продолжается.

В 2019 году погиб 20-летний Андрей Киба из этой же воинской части. Он погиб спустя 2,5 месяца после принятия присяги. Досудебное расследование уголовного дела также продолжается.

Командующий Нацгвардии Николай Балан прокомментировал слухи о предполагаемом буллинге и "дедовщине" в подразделении: он заявил, что, мол, солдаты "не все скажут, тем более генералам или заместителю министра". "Мы разговаривали с солдатами, которые, в частности, только прибыли и сложили присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали", – добавил Балан.

Справка

Расстрелы сослуживцев происходят по причине неуставных отношений, психологических расстройств из-за физических нагрузок, посттравматического синдрома, недостатка контроля со стороны руководства. Такие трагедии бывают во многих странах мира. Вот малая часть трагических примеров.

В 2009 году в американском штате Техас на военной базе Форт-Худ военный убил 13 сослуживцев, ранив еще 32.

В 2014 году на той же базе произошел аналогичный инцидент: солдат застрелил троих сослуживцев и ранил 16. Затем покончил с собой.

В 2014 году турецкий солдат на границе с Сирией убил двух коллег и покончил с собой.

В 2015 году в городе Славянске (Донецкая область) военный убил троих сослуживцев, двое получили ранения. Его убили на месте.

В 2020 году под Воронежем (РФ) срочник расстрелял сослуживцев: восемь человек погибли, двое ранены. Его посадили на 25 лет.

В 2021 году в Армении военный убил троих сослуживцев-срочников. Ему грозит пожизненное заключение.

Что дальше

Меру пресечения Рябчуку будут избирать в Кировском районном суде Днепра, сказал спикер полтавского теруправления ГБР Александр Билка. Время заседания еще неизвестно.

"Его ждет только пожизненное... Я бы хотел посмотреть на судью, который даст ему не пожизненное. Такие люди должны быть изолированы от общества навсегда", – утверждает Геращенко.

Если психиатрическая экспертиза признает его невменяемым, то Рябчука все равно изолируют: "Мы же не хотим, чтобы он еще кого-то убил".

В рамках следствия будут проверяться действия руководства НГУ – "как он там готовился, получал доступ к оружию и так далее", говорит Геращенко.

ГБР уже открыло дело против Нацгвардии. Там допускают, что чиновники НГУ в условиях особого периода небрежно относились к воинской службе во время организации охраны важных гособъектов, а также к обеспечению несения службы на этих объектах. Санкция статьи предварительной квалификации предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы.

На следующей неделе планируют провести внеочередное заседание и комитет по вопросам правоохранительной деятельности, говорит депутат Галина Янченко: "Вызовем туда представителей НГУ, ГБР, МВД, чтобы выяснить, были ли там другие случаи". По информации ее источников, в Днепропетровской области были и другие случаи неуставных отношений между военными.

Командующий Нацгвардией Николай Балана время расследования отстранил руководствполка, где произошла трагедия, а сам подал в отставку. Зеленский его рапорт подписал и назначил и.о. командующего - генерала Лебедя.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заявил, что должны быть максимально детально проанализированы мотивы стрелка и то, как такое стало возможным.

"...Выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил Зеленский.

InfoKava по материалам СМИ



