Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице

Политики и эксперты говорят, что этот день стал "красной линией", которую нынешняя власть уже перешла, независимо от того, будет ли Порошенко сегодня в СИЗО или не будет. Многие слова были сказаны в ожидании того, вернется ли Порошенко в Украину и после того, как вернулся. И сейчас, в 22:30, этот день все еще не закончился, потому что судья все еще в комнате для совещаний, а страна ждет. Вся аналитика будет со временем. Сейчас – только факты.

Дополнено: Заседание суда перенесли на 19 января.

Порошенко прибыл в суд добровольно и вовремя - в 11.00.

Суд начался с опозданием - в 11:45.

В 17.50 судья Алексей Соколов, выслушав аргументы сторон, ушел в совещательную комнату. Украина ждет: миллионы людей у экранов телевизоров и у мониторов компьютеров, тысячи людей на улице перед зданием суда, журналисты, прокуроры, адвокаты и сам Порошенко.

В 22.30 - решения все еще нет.

Напомним, в чем подозревают пятого президента, чего хочет Офис генпрокурора и причем тут Медведчук.

Факт 1. Порошенко подозревают в госизмене

Пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает ГБР. По его версии, Порошенко действовал по сговору с группой лиц, – в частности, с высшим руководством РФ, – и способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Следствие считает, что действия Порошенко подорвали энергобезопасность Украины в 2014-2015 годах, поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ, лишили возможности диверсификации источников поставок энергоресурсов и предоставили России более широкие возможности для подрывной деятельности против Украины.

Глава штаба Евросолидарности Александр Турчинов заявил, что дело "сфабриковано" по указанию лично президента Владимира Зеленского.

Защита Порошенко говорит, что подозрение состоит из 32 страниц (полный текст читайте тут), но первая половина – это "вода" об истории ООН и обретении независимости Украиной.

"И только на 17 странице впервые, без какой-либо ссылки на конкретику: следствием установлено, что не позже октября 2014 года Порошенко присоединился к группе заговорщиков, имевших задачей финансирование и поддержку террористических организаций", – напомнил Новиков. По его словам, уголь покупался не по приказу Порошенко и не фирмами Порошенко, а государственной компанией и за государственные средства, а решение принимал Кабмин.

Факт 2. По этому же делу проходит Медведчук

До Порошенко, 8 октября 2020 года, по делу о закупках угля в ОРДЛО подозрение объявили Медведчуку. Он под домашним арестом.

"При посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранителей, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии", – заявляли в СБУ.

По версии следствия, впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

В подтверждение СБУ и Офис генпрокурора обнародовали ряд аудиозаписей, которые якобы подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ:

Аудиозапись, которая, возможно, подтверждает факт "зради":

Следствие утверждает, что при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена Кузяры) на оккупированной территории были выбраны два неработающих угольных предприятия. Их руководителями назначили представителей группировок "Л/ДНР", им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку.

На этой схеме, по данным правоохранителей, пророссийских террористов было профинансировано на сумму более 200 млн грн.

В Госбюро расследований допускают проведение перекрестного допроса по "угольному делу" Порошенко и Медведчука, сообщила в пятницу советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Факт 3. Порошенко избежал получения повестки

Следователи пытались вручить Порошенко повестку о вызове 17 декабря, но он их проигнорировал и со словами "Поехали, твою мать!" - "уехал в неизвестном направлении". Видео попытки выложили в сеть:

В партии Евросолидарность отрицают, что Порошенко уклонился от повестки. По версии партийцев, он отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне" в Турцию и Польшу.

Но в ГБР утверждают, что пятый президент взял билет на самолет уже после того, как Порошенко пытались вручить повестку – вечером в 19:04. Следователи выяснили это, отправив запрос в авиакомпанию, услугами которой он воспользовался для вылета в Турцию. А значит, заявления адвокатов о "запланированном турне" не соответствуют действительности.

20 декабря днем к дому Порошенко приехала "делегация из прокуратуры" и оставила текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

Адвокат также опубликовал фото первой страницы подозрения. Оно подписано заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко. Новиков утверждает, что генпрокурор Ирина Венедиктова ушла во внеплановый отпуск специально, чтобы не подписывать подозрение.

"Для политического прокурора, которой является Венедиктова, это же колоссальный успех – подписать обоснованное подозрение экс-президенту. Почему же тогда она уклонилась от этой чести?" – напоминает Новиков.

12 января 2021 года в ГБР заявили, что Порошенко уклонился и от явки в суд, а это основание для избрания "самой строгой меры пресечения".

Факт 4. Имущество Порошенко арестовано. Но не все

6 января Печерский суд арестовал имущество пятого президента. В Офисе генпрокурора уточнили, что арест наложен по их ходатайству. Под арест попадает все имущество Порошенко, которое есть в госреестрах, в частности объекты недвижимости и корпоративные права.

Цель ареста – обеспечение возможной конфискации в случае признания судом вины Порошенко по статьям о госизмене и содействии террористической организации, говорят в Офисе генпрокурора.

В ГБР заверили, что решение суда не затрагивает интересы медиахолдинга "Вільні медіа", телеканалы Прямой и 5 канал могут работать без каких-либо ограничений.

По данным расследования Слідство.Інфо, Порошенко обезопасил себя от такого сценария: переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына Алексея. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший пятому президенту аграрный бизнес.

Факт 5. Меру пресечения запланировали избрать 17.01.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения для Порошенко, на 11.00 17.01.2022 года.

После прилета Петра Порошенко в аэропорт Жуляны несколько тысяч его сторонников (среди которых были не только члены партии "ЕС"), приехали туда, чтобы поддержать пятого президента и запечатлеть то, как его принимали пограничники. Впоследствии обнаружились некоторые "разногласия" о том, как показали момент прибытия люди и как представили его пограничники. Позже Петр Порошенко прибыл в суд, туда же подъехали и пришли тысячи людей, которые не расходились до того момента, когда было заявлено о перенесении рассмотрения дела на 19 января. Судьи не выходили из совещательной комнаты в течение нескольких часов. Надо еще упомянуть о том, что бесплатный адвокат, назначенный Порошенко, еще на стадии его пребывания в аэропорту, отказался от этих полномочий, считая, что его услуги не нужны, поскольку у Порошенко есть адвокаты, закон это позволяет, а он не желает быть использованным. в чьих-то целях. Об этом он намекнул в комментарии, который дал после отказа.

Источники:

Liga.net

InfoKava

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