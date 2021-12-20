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Украинские школьники поставят эксперименты на МКС: материалы доставит SpaceX
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Технологии / Космос

Украинские школьники поставят эксперименты на МКС: материалы доставит SpaceX

21:00, 20 дек 2021
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Украинские школьники поставят эксперименты на МКС: материалы доставит SpaceX

Ракета компании SpaceX, основанной Илоном Маском, доставит на Международную космическую станцию две научные разработки школьников из Украины. Одна команда проверит, можно ли в космосе создавать материалы для пломб, а другая — как растут "кровавые" кристаллы. Об в Facebook сообщила пресс-служба Малой академии наук Украины.

В декабря МАН и платформа UNIT.City подписали меморандум, который позволил украинцам поучаствовать в программе США для студенческих экспериментов SSEP. В отборе приняли участие 238 команды, и по его итогам два финалиста в 2022 году смогут отправить свое оборудование в космос, а также лично увидеть запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал (штат Флорида). Профессиональные астронавты проведут эксперименты на МКС под руководством школьников.
Первая команда представлена 11-классниками из Харьковской гимназии №47, которые хотят проверить, как стоматологические материалы твердеют в условиях низкой гравитации. Школьники заинтересовались, как микрогравитация влияет на целостность пломб и их соединения с зубами, и если разница между структурами, созданными на Земле и в космосе.
МАН объясняет, что еда космонавтов слишком мягкая для обновления дентина — материала, из которого состоят зубы, поэтому они со временем "теряют" кальций и становятся более хрупкими. Во время длительный космических миссий часто возникает потребность пломбировать зубы.
Вторым финалистом стала команда 8-классников из Ришельевского научного лицея в Одессе, которые хотят проверить воздействие микрогравитации на образование кристаллов гексацианоферрата калия — это неорганическое соединение трехвалентного железа, которое еще называют "кровяной солью". Во время эксперимента предстоит выяснить, как гравитационные условия влияют на размеры, форму и количество кристаллических структур.

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