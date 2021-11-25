Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021

Украина – государство с древней и глубокой историей. На ее территории – множество уже найденных и раскопанных археологических памятников мирового уровня. Но археологи уверены, что в земле лежит еще больше артефактов прошлого и поэтому каждый год, как теплеет, отправляются в поисковые экспедиции и раскапывают находки почти до морозов. Традиционно в конце осени они подводят итоги этих поисков и раскопок. О выдающихся находках археологического сезона-2021 рассказал заместитель председателя правления Союза археологов Украины Евгений Синица.

– Чем украинское археологическое сообщество порадовал 2021 год?

– Достопримечательности, безусловно, были. Вы сказали, что многое зависит от погоды. На самом деле сейчас археологи в Украине разве что зимой не работают. И одной из достопримечательностей начала сезона, апрель-май, стал Новоалександровский курган. Это крупный курган времени бронзы – самый ранний этап курганной эпохи, как ее иногда называют, то есть начало строительства курганов.

Там над основным захоронением, которое было первым в этом кургане, очень интересна конструкция из каменных глыб – кромлех так называемый. То есть по кругу ограничена территория, где похоронили какого-нибудь достойника времен энеолита.

– Давайте уточним: Новоалександровка – это где?

– Новоалександровка – это ближайшие окрестности современного города Днепра.

– Сколько тысяч лет назад построен этот курган?

– Этому кургану, имею в виду первоначальное захоронение, около 5–5,5 тысяч лет. Там последовали этапы строительства. Необычайно интересна конструкция идеально сохраненной первичной насыпи.

– И что вы нового узнали о тогдашних строительных технологиях?

– Все технологии были известны. Но чтобы в таком состоянии сохранилось – это действительно редкость. Там насыпи строили прежде всего из дерновых блоков. Хотя сам термин здесь «насыпь» не слишком адекватный. Во всех сразу перед глазами картинка из какого-то украинского лирического кино, где казаки шапками насыпают курганы. Есть такое народное видение традиции насыпания курганов. На самом деле их строили как пирамиды, но не из камня, а из дерновых блоков.

А в случае Новоалександровки кроме того, что камень использован, вот эта обкладка по несколько центнеров, даже свыше тонны некоторых блоков, первичную форму этой насыпи придавали жидкой грязью. И это очень хорошо видно. Грязевым раствором его обмазывали несколько раз для того, чтобы придать конкретную форму, чтобы отличаться от подобных сооружений.

– А какими были эти дерновые блоки? Какой размер, вес?

– Дерновые блоки были сравнительно небольшие, чтобы их мог на руках принести один человек до 20 килограммов. И это скорее походило не на большие блоки, как на пирамидах, а на огромный кирпич.

– Дерновый блок – это снимали верхний слой почвы?

– Да. Дерен – это самый высокий слой почвы, имеющий проросшие корни травы или других растений, благодаря чему он держит форму.

Новоалександровский курган во время раскопок, 23 мая 2021 года

– А кроме технологий, само погребение чем-то интересно?

– Центральное захоронение (потому что там более двух десятков разновременных захоронений) – прежде всего, медного возраста. А самое позднее из археологических – там было сарматское, начала новой эры, кажется, II век. И там были даже погребения ХХ века. Это тоже абсолютно нормальное такое явление, когда на курганах хоронили людей и в более поздние времена. Потому что это участок, вернее, постройка, которая выделяется на местности. Там сплошь и рядом случаются захоронения Второй мировой войны. А вот в Новоалександровке был похоронен, кажется, председатель сельсовета или какой-нибудь такой достойник. Он решил, что его там похоронят. Его перезахоронили.

– То есть курган – это если бы многоэтажное кладбище?

– Как шутят коллеги-археологи, курган – это коммунальная квартира для умерших. За время энеолита появились первые курганы, а все последующие продолжали эту традицию и сплошь и рядом, вместо того, чтобы строить свой курган с нуля, использовали уже имеющиеся насыпи и делали так называемые впускные захоронения: в теле кургана выкапывали новую могилу и хоронили покойника. Обычно это сопровождалось досыпом сооружения: своего покойника клали и сверху еще немного курган повысили. Поэтому они так велики.

Возвращаясь к вопросу, что он собой представлял, то, как ни странно, захоронение достаточно скромно в плане внутреннего инвентаря. И еще отметили коллеги, что это молодой человек, фактически старший подросток, которому не было еще 20 лет. Почему отметили с удивлением? Потому что большой объем кургана, объем выполненных работ, а тут еще и эти камни – не только большие, а их на значительное расстояние транспортировали. У выходов гранита нет, с более 100 километров эти камни перевозили, чтобы соорудить этот кромлех. То есть это безумные трудозатраты и большое уважение умершему, которое таким образом воплощено.

Уникальный кромлех эпохи энеолита. Его диаметр – 18 метров

– А перевозили или перетаскивали? Были ли тогда такие телеги, чтобы везти?

– Нет. Телеги тогда только первые появлялись. Эти глыбы вряд ли возили повозками. Скорее всего, как предполагают коллеги, их перевозили либо водой, то есть на плотах, либо, возможно, зимой на санках. Скорее всего, теми же реками как направлениями, но по льду, по снежному покрову на чем-то типа санок это было делать проще. Наверное, конечно, мы не можем. Это предположение.

Коллеги последовали и доказали, что этот первичный комплекс выполнял конструктивную функцию. То есть вот эти глыбы были предназначены прежде всего для того, чтобы держать земляную часть, ограничивать и не давать расползаться земляной части насыпи, тоже довольно сложной по конструкции.

– А что с артефактами более позднего времени?

– Здесь действительно сенсация, не боюсь такого слова, европейского уровня! Это работы моих коллег, исследующих Комаров на Буковине. Это памятник периода Римской империи, то есть Черняховской культуры. Он датируется ІІІ-ІV веками нашей эры.

Этот памятник известен с конца 1950-х, но в последнее время там возобновили работы. Известен он, прежде всего, благодаря тому, что там находился ремесленный и гончарный центр.

И самое главное – это единственная известная за пределами Римской империи ячейка по изготовлению стеклянных предметов по римским технологиям: посуды, украшений и так далее. И это очень далеко от лимеса, порядка 300 км от ближайшей границы Римской империи.

Археологические раскопки на окраине села Комарова (Комаров), в поселке Бузовица. Черновицкая область

– Лимес – это военная граница, где гарнизоны римские стояли.

– Да, это укрепленная граница Римской империи, которая разграничивала имперскую и варварскую территорию. И Комаров расположен достаточно глубоко на варварской территории. В прошлом году, обследуя окрестности Комарова, обнаружили поселение. А в этом году впервые там проводили более или менее значительный объем работы на поселении Бузовица. И сенсационность состоит в том, что там обнаружили остатки сооружений, построенных по классической римской технологии с использованием строительной керамики, кирпича и фасонного кирпича в частности – с такими элементами, которые присущи сугубо римской строительной традиции, в частности, гипокауст так называемый.

– Это что такое?

– Гипокауст – это такая система «теплый пол». То есть, это система отопления, которая использовалась в римское время. Достаточно сложная технологическая конструкция, где в качестве отопительного элемента был именно пол, под которым циркулировал прогретый воздух. И это такая «фишечка» достаточно яркая. Первоначально эта система предназначалась для использования в банях, в термах. А когда римляне попали в не очень приятные с точки зрения средиземноморского человека условия а-ля Галлия или Британия, они это технологическое изобретение стали использовать для обогрева жилых помещений. Они известны в ситуациях, когда нет сомнений, что это не баня, а жилая постройка и система отопления жилья людей.

В принципе эти работы только начались. Сначала коллеги скептически к разведочным материалам отнеслись, но этот год превзошел надежду.

– Черняховская культура – ​​раннеславянская или протославянская? Как ее охарактеризовать?

– Можно прочесть в учебнике, что она протославянская. Это не совсем так. Это полиэтническое образование, где находились представители разного населения, проживавшего на тот момент на территории Украины, в том числе протославяне в определенных регионах. Но речь идет о Поднестровье, где, скорее всего, мы имеем дело с политическим гегемоном, благодаря которому появилась Черняховская культура. Речь идет о германцах-готах и, возможно, о каком-то фракийском населении в предгорьях Карпат. То есть это тоже требует дальнейших исследований и уточнений относительно этих памятников – Комарова и Бузовицы.

- Так можно говорить, что в ІІІ-ІV веках жители территории современной Украины, в частности Буковины, импортировали не только какие-то предметы, но и заимствовали определенные технологии?

– Безусловно. Черняховскую культуру в археологическом измерении называют "культурой провинциально римских влияний". То есть, речь идет о том, что лицо этой культуры определяли именно определенные предметы, изготовленные по римским технологиям – керамика, определенные наборы украшений и так далее.

Но в Комарове мы сталкиваемся с вещами, которые пока еще не очень понимаем. Имею в виду, что эти технологии, которыми по нашим текущим представлениям, римляне очень неохотно делились. То же производство стекла или строительные технологии. И это выглядит странно.

Коллеги делали доклад ознакомителю, в котором задали вопрос, что это, возможно, какая-то община, условно говоря, римских граждан, проживавших в варварском окружении. Мы не очень понимаем, на каких условиях и почему? Но они принесли с собой полноценный набор бытовых предпочтений и воплотили их на территории, которая чуть ли не в 300 километрах от лимеса. В Европе, где древности этого времени исследованы достаточно неплохо, таких феноменов нет. И это очень интересно.

– В прошлом году в Житомирской области возле поселка Городница нашли клад монет периода Руси. А дальше на этой территории какие-то археологические работы велись? Это такое место, где вроде бы не было никаких поселений. А здесь находят целое сокровище! Может, там еще что-нибудь нашли?

– Там в окрестностях несколько древнерусских памятников, которые были до этого известны. В том числе и многослойное городище: ранние слои – древнерусские, а затем его использовали и в позднем Средневековье, и в раннее модерное время. То, что вокруг самого места находки клада нет каких-то культурных наслоений, как раз абсолютно нормально – его же хоронили, его отнесли подальше от места, где теоретически кто-то мог случайно его найти. Еще в прошлом году ближайшие несколько сотен метров вокруг места находки обследовали – там действительно нет археологических памятников, то есть он сам по себе. Это сокровище было передано в Житомирский краеведческий областной музей и проработано. Консервационные работы были проведены, чтобы сохранить его. Сейчас ждем научной публикации.

Две из 38 монет периода Украины-Руси из «Городницкого клада». Их датируют 1010-1019 годами

– В этом году полугодичный юбилей, как нашли знаменитую Скифскую пектораль. Это единственный такой артефакт или распространено такое скифское золото?

– Пектораль из Толстой Могилы, безусловно, уникальна. Там технология предполагала, что такая вещь, скорее всего, была изготовлена ​​в единственном экземпляре. Аналоги есть – не очень близки, но похожи, по крайней мере. Но такого сложного, безусловно, нет. Не зря пектораль – это логотип украинской археологии, очень узнаваемый предмет. Логотип – в прямом и переносном смысле. Все знают, что пектораль – Украина, Толстая Могила, украинская археология. Стилизованное изображение пекторали использует Институт археологии Украины как собственный логотип.

Пектораль из Толстой могилы – пектораль (нагрудное украшение) скифского царя IV века до нашей эры. Вес – 1150 граммов, диаметр – 30,6 сантиметра, сделан из золота 958 пробы. Найдена на территории Украины в 1971 году у города Покрова.

– А эта находка была случайна?

- Нет нет! Это были целенаправленные исследования. Это Орджоникидзенская археологическая экспедиция, как она называлась в начале 1970-х. Орджоникидзе – это современный Покров Днепропетровской области. Она вела исследование археологических памятников, прежде всего курганов. А Покров – это шахтерский город небольшой, который связан с добычей марганцевых руд. И перед тем, как определенные участки использовались для добычи полезных ископаемых, они обследовались. Курганы исследовали в первую очередь.

Исследования Толстой Могилы – очень сложные работы, поскольку это большой скифский курган с очень сложной погребальной камерой. Когда речь шла о подобных объектах, то привлекали шахтеров, потому что там были нужны навыки шахтерской работы, чтобы крепеж ставить и так далее.

Расчищая центральное захоронение в Толстой Могиле, была обнаружена пектораль. Причем погребение было ограблено еще в древности. А пектораль сохранилась благодаря тому, что была в тайнике. Грабители, не имевшие соответствующих археологических знаний, просто его не нашли. Археологи, методически работавшие с подобными комплексами, его обнаружили.

Источник: Радио Свобода



