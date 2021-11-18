Завершено следствие о расстрелах митингующих на Майдане, дело передано в суд

Досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича и 9 должностных лиц в деле об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено, сообщает Офис Генпрокурора.

“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины и 9 должностных лиц, 18-20 февраля 2014 года организовавших силовое противодействие митингующим в центре столицы”, — информирует пресс-служба ОГП.

Поскольку бывшие высокопоставленные лица с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование осуществлялось по заочной процедуре. Сейчас стороне защиты сообщено о завершении и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования. Отмечается, что после ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрение дела in absentia.

Так, расследованием было установлено, что бывшие Президент, председатель Службы безопасности, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД в Киеве и их заместители, командующий внутренних войск МВД, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения “Беркут” хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента.

“Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применение сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов”, — сообщают в Офисе Генпрокурора.

Членами преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года организован силовой разгон участников уличного шествия к Верховной Раде в поддержку голосования за возвращение к конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента Украины.

Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом “антитеррористической операции”. А утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками “черной роты” Беркута и вооружение “титушек” огнестрельным оружием.

Такие действия, по выводам ОГП, привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен материальный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

“Подозреваемым инкриминировали организацию совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта (ч. 3 Ст. 28, Ст. 340; Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 3 Ст. 365; Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, П. П. 1, 5, 12 Ч. 2 Ст. 115, Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 2 Ст. 15, П. П. 1, 5, 12 Ч. 2 Ст. 115; Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 2 Ст. 121, Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 3 Ст. 258 УК Украины)”, — отмечают в Офисе Генпрокурора.

Стали известны имена всех подозреваемых по делу Майдана, им грозит пожизненное наказание в Украине. Также установлено, что в период расстрелов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент Украины Виктор Янукович 11 раз общался по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом на общем брифинге сообщил заместитель главы департамента по "делам Майдана" Офиса Генерального прокурора Денис Иванов. Имена всех подозреваемых в деле обнародовала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В списке значатся:

- четвертый президент Украины Виктор Янукович;

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

- замглавы МВД Виктор Ратушняк;

- начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;

- командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;

- командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;

- начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;

- министр обороны Украины Павел Лебедев;

- глава СБУ Александр Якименко;

- заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

По словам Венедиктовой, вышеуказанные лица с целью удержания власти прибегли к силовому подавлению акции протеста.

"Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", – уточнила генпрокурор. Кроме того, в самую активную фазу расстрелов на Майдане, Янукович совершил 11 соединений по специальной правительственной связи с президентом России Путиным, а тогдашний министр внутренних дел Александр Захарченко за этот же период 12 раз созванивался с российским коллегой, экс-глава СБУ Александр Якименко три раза общался с директором ФСБ России.

Янукович - фигурант нескольких дел. В одной из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, с. 5 ст. 27, с. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали. Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в

В конце сентября Дарницкий суд Киева вынес приговор организатору "титушок Майдана" Юрию Крысину. Он получил 8 лет тюремного заключения. Приговор вынесен по делу об организации похищения и пытках человека 21 января 2014 года. Также был частично удовлетворен гражданский иск.

Бывшему правоохранителю, который во времена Революции Достоинства был командиром батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД в Харьковской области, сообщено о подозрении по нескольким статьям УК. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Ранее в Киеве поймали бывшего сотрудника МВД, подозреваемого в причастности к убийствам на Майдане в феврале -2014. Экс-чиновник скрывался от органов следствия и суда и был в розыске.

По словам Венедиктовой, несмотря на то, что всем подозреваемым грозит пожизненное заключение в Украине, все они находятся за пределами государства, в частности, скрываются на территории России, и врятли понесут наказание. Поскольку страна-агрессор не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.

"Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона", – добавила генпрокурор.

Венедиктова сообщила также, что, после приговора по делу о расстрелах на Майдане в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, потерпевшие могут рассчитывать на имущественные компенсации, несмотря на то, что фигуранты скрываются за границей.

"Мы говорим о том, что мы даем возможность пострадавшим дождаться защиты их прав, в том числе за имущественные компенсации. И если будут приговоры судов в отношении этих лиц, то будет очень важно, чтобы украинское государство установило истину в этом деле, и с этой истиной пойдет в мир", - заявила Венедиктова.



