Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели

Количество домохозяйств, использующих солнечные панели, возросло до 39,6 тыс. - общая мощность установленных СЭС в домохозяйствах превысила 1 ГВт. Об этом сообщает Госэнергоэффективность.

Так, в 3 квартале (с июля по сентябрь) установили 4240 СЭС в частных домохозяйствах - это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли: Днепропетровская область - 5559; Закарпатская - 3225; Тернопольская - 3068", - говорится в сообщении.

"Для дальнейшей поддержки столь малой распределенной генерации в соответствии с европейскими стандартами совместными усилиями Минэнерго, Госэнергоэффективности и партнеров ведется работа над разработкой новой системы – Net Billing", - добавили в ведомстве.



