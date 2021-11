Девятый альбом ABBA выпустила после 40-летнего перерыва

Шведская группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Об этом сообщает KP со ссылкой на сайт группы (слушать тут).

Альбом называется Voyage (с англ. — путешествие). В него вошло 10 треков, которые уже доступны на стриминговых сервисах.

ABBA объявила о выходе альбома в сентябре этого года. Тогда группа презентовала две песни из него: I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down.

ABBA анонсировала виртуальный концерт, который состоится весной 2022 года в Лондоне. Участники группы появятся на сцене в виде голограммы. Виртуальных музыкантов создал режиссер “Звездных войн” Джордж Лукас.

Шведская группа ABBA, в которую входят Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фельског и Бьорн Ульвеус, была основана в 1972 году. Последний альбом The Visitors вышел в 1981 году. Тогда после 10 лет существования квартет распался.

Voyage — девятый альбом группы, который выпустили после 40-летнего перерыва.