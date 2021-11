Исследование The New York Times: Россия разжигала конфликт на Донбассе, поставляя оружие

Исследование различных видов оружия и боеприпасов, использовавшихся в войне в Украине, показывает, что Россия систематически разжигала этот конфликт поставками вооружений, пишет газета The New York Times.

Исследование финансировалось Европейским союзом и министерством иностранных дел Германии и проводилось британской компанией Conflict Armament Research, специализирующейся на изучении передвижений и применения вооружений. Это не первый отчет, делающий такие выводы: США и ЕС уже давно ввели санкции в отношении России за снабжение оружием боевиков в Украине.

Однако это исследование — самое подробное. Оно, как пишут журналисты, “вряд ли изменит общую картину, но предлагает более детальный взгляд на незаконные поставки вооружений и иллюстрирует их масштабы”.

Более ранние исследования основывались на фотографиях и данных разведки. Новый отчет сосредоточился на реальных образцах вооружений.

Были изучены десятки видов стрелкового оружия, гранатометов, ПЗРК и тысячи боеприпасов, взятых у пленных или убитых сепаратистов или с оставленных ими позиций. Были переписаны серийные номера и идентифицированы другие признаки, позволяющие определить производителей оружия.

В отчете, озаглавленном “Оружие войны в Украине”, говорится, что сепаратистские силы — это нечто большее, чем якобы “ополченцы, вооруженные оружием, унаследованным от бывшего Советского Союза”. Скорее, они имитируют современные армии и следуют установленной военной доктрине.

Кремль последовательно отрицал поставки оружия в Украину, даже после того, как западные правительства задокументировали крупные переброски вооружений через границу. Масштабы поставок оружия марионеточным силам на Востоке Украины, обозначенные в отчете, лишь подчеркивают нестабильность ситуации в регионе, отмечает The New York Times.

В исследовании в основном рассматривалось стрелковое оружие — самое простое, но зачастую самое смертоносное в подобных войнах. Это вооружение, по мнению специалистов, не могло появиться ниоткуда, кроме российских военных арсеналов.

Было обнаружено, например, несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, которые никогда не находились на вооружении украинских вооруженных сил и, следовательно, не могли быть захвачены у них сепаратистами.

Появилось у них и специализированное вооружение. Исследователи отмечают, в частности, российскую мину-ловушку, которая устанавливается под фугасом и взрывается при попытке обезвредить мину. Более тонкие доказательства также указывают на то, что боевики имеют прямую военную поддержку из России.

В докладе отмечается, что автоматы Калашникова, используемые боевиками во время конфликтов в развивающихся странах, обычно собираются из частей разных автоматов. Несоответствующие серийные номера компонентов там — обычное дело. Но на Востоке Украины этого не было, говорится в отчете, что предполагает более прямой путь от завода до поля боя. Аналитики идентифицировали боеприпасы благодаря маркировкам на гильзах, а оружие — по серийным номерам.

Правительство России и российские производители оружия не ответили на запросы исследователей о комментариях, пишет The New York Times.