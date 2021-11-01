Итоги саммита G20: минимальный корпоративный налог и глобальное потепление

Лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира (G20) одобрят сделку ОЭСР о глобальном минимальном корпоративном налоге в размере 15%, правила должны будут вступить в силу в 2023 году. Об этом со ссылкой на проект комюнике двухдневного саммита G20 сообщает Reuters.

“Мы призываем Инклюзивную рамочную программу ОЭСР/G20 по BEPS в кратчайшие сроки разработать типовые правила и многосторонние инструменты, согласованные в Подробном плане реализации, с целью обеспечения того, чтобы новые правила вступили в силу на глобальном уровне в 2023 году”, — говорится в драфте выводов саммита.

В октябре 136 стран достигли соглашения о минимальном налоге для глобальных корпораций, включая таких интернет-гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было труднее уклоняться от налогообложения, открыв офисы в юрисдикциях с низкими налогами.

Что еще обсудили на полях G20 в Риме

Четырехсторонние переговоры по поводу иранской “ядерной сделки” прошли в рамках саммита G20 в Риме. Лидеры США, Германии, Великобритании и Франции - Джо Байден, Ангела Меркель, Борис Джонсон и Эммануэль Макрон соответственно - подчеркнули в итоговом коммюнике, что ведущие мировые державы не допустят того, чтобы в распоряжении Тегерана оказалось ядерное оружие, выразив обеспокоенность последними действиями Ирана.

В коммюнике указывается, что Иран, начиная с июня, “ускорил темпы провокационных действий в своей ядерной программе, включая производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана. У Ирана нет реальной гражданской потребности в любой из этих мер, но обе они важны для программы создания ядерного оружия”. Участники переговоров согласились с тем, что действия Тегерана ставят под угрозу возможность возврата к “ядерной сделке”.

* * *

В коммюнике по итогам встречи лидеры G20 призвали ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса и обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от ковида.

Лидеры стран-участниц саммит G20) признали "ключевое значение" достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине 21-го века. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике, согласованном в воскресенье, 31 октября. Однако в документе содержится мало конкретных обязательств. Кроме того, участники встречи не установили четкий срок для достижения глобальной углеродной нейтральности.

В то время как США и Европейский Союз ранее поставили перед собой цель выйти на уровень нулевых выбросов к 2050 году, Китай, Россия и Саудовская Аравия намерены добиться углеродной нейтральности лишь к 2060 году. Лидеры этих трех стран лично не присутствовали на встрече в Риме.

Участники саммита заявили, что национальные планы действий по сокращению выбросов парниковых газов необходимо будет доработать "при необходимости". Они также пообещали прекратить финансирование производства электроэнергии на угольных электростанциях за рубежом до конца текущего года, но конкретной даты отказа от использования угля лидеры не назвали, пообещав сделать это "как можно скорее".

Страны-участницы G20 призвали к принятию "значимых и эффективных" мер для ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию. "Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах. Удержание (потепления - Ред.) на уровне 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", - говорится в коммюнике.

Эксперты ООН между тем предупреждают, что, если уровень выбросов парниковых газов в мире не будет радикально сокращен, к концу 21-го века средняя температура на планете повысится на 2,7 градуса по Цельсию, что станет катастрофой с точки зрения климата.

Помимо климатических вопросов лидеры стран "двадцатки" обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и неравномерное распределение вакцин в мире. В итоговом коммюнике участники встречи пообещали обеспечить "своевременный, справедливый и всеобщий доступ" к вакцинам. Таким образом они хотят содействовать достижению цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привить не менее 40 процентов населения от коронавируса во всех странах к концу 2021 года и 70 процентов к середине 2022-го.

Кроме того, страны G20 намерены сотрудничать с целью взаимного признания вакцин, которые ВОЗ считает эффективными.