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Наши предки делали себе одежду уже 120 тысяч лет назад
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Наши предки делали себе одежду уже 120 тысяч лет назад

21:30, 28 окт 2021
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Такой вывод эксперты сделали после изучения древних костяных инструментов, использовавшихся для обработки меха и снятия шкур. Новое исследование ученых описывает более 60 костяных инструментов, которые группа экспертов обнаружила в пещере Контребандье в Марокко. Исследование было опубликовано в журнале iScience.

Ученые рассматривают эти находки как доказательство самого раннего применения костяных орудий для изготовления одежды более 120 000 лет назад.
Изобретение одежды и разработка инструментов, необходимых для производства одежды, считаются важнейшими вехами в истории человечества, знаменующими прорывы в когнитивной и культурной эволюции.
Более того, археологи считают, что эти разработки позволили ранним людям расширить свою нишу из плейстоценовой Африки в новые среды, характеризующиеся другим, более холодным климатом.
"Находка из пещеры Контребандье оказалась старше инструментов из Бломбосы", — отметил соавтор исследования и палеоантрополог из Университета штата Аризона, Кертис Мареан.
Доктор Эмили Халлетт из Института истории человечества Макса Планка изучала останки позвоночных животных из пещеры Контребандье, датируемые от 120 000 до 90 000 лет.
Ради меха люди в пещере Контрабандье снимали шкуру с плотоядных животных.
«В этой пещере найдены три вида хищников со следами шкуры на костях: лисица Руппелла, золотой волк (более известный как африканский шакал) и дикая кошка», — сказала Халлетт.
«Следы порезов на этих костях хищников ограничены участками, где делаются надрезы для удаления шерсти, то есть на участках скелета, связанных с удалением мяса, нет следов порезов», — отметили ученые.
Среди 12 000 фрагментов костей, доктор Халлетт обнаружила более 60, которые применялись людьми в качестве инструментов. Она также выявила следы порезов на костях плотоядных животных, свидетельствующие о том, что обитатели пещеры Контребандье не перерабатывали животных на мясо, а снимали с них шкуру для меха.
"Сочетание костей плотоядных животных со следами снятия шкуры и костяных инструментов, использовавшихся для обработки меха, дает весьма убедительные доказательства существования самой ранней одежды в археологической летописи", — объяснила Халлетт.
Из примерно 12000 костных фрагментов, найденных на этом месте, Халлетт идентифицировала более 60 костей животных, которые были изменены людьми для использования в качестве инструментов. Образцы порезов на костях совпадали с инструментами, найденными на других археологических раскопках, которые использовались для обработки кожи.
«Маловероятно, что органические материалы, такие как кожа и мех, сохранятся в таких старых отложениях, поэтому, как археологи, мы остались с доказательствами, включая инструменты и кости животных, которые сохраняют следы снятия шкуры», — сказала Халлетт.
«Мы можем сопоставить эти свидетельства и предположить, что люди использовали костяные инструменты для изготовления кожи и меха, которые, вероятно, использовались для изготовления одежды», — добавила она.
Костяные орудия из пещеры Контребандье демонстрируют, что примерно 120 000 лет назад Homo sapiens начали усиленно использовать кости для изготовления орудий и применять их для выполнения конкретных задач, включая обработку кожи и меха.
Халлетт считает, что, учитывая специализацию этих инструментов, они, вероятно, являются частью более крупной и древней традиции. По ее словам, генетические исследования вшей, проведенные другими исследователями, предполагают, что одежда появилась не менее 170 000 лет назад в Африке.
«Эти инструменты, скорее всего, использовались для изготовления одежды, и интересно, что археологические данные и генетические свидетельства указывают на древнее происхождение одежды в Африке», — сказала Халлетт.


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