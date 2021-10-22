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Мы, сапиенсы, вовсе не вегетарианцы, а настоящие суперхищники, доказали ученые

23:30, 22 окт 2021
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Ученые из Израиля утверждают, что люди каменного века на протяжении 2 млн лет являлись суперхищниками или высшими хищниками, которые питались преимущественно мясом крупных животных. Об этом сообщает Times of Israel.

Исследование было проведено Тель-Авивским университетом в сотрудничестве с португальским Университетом Минью. Работа ставит под сомнение идею о том, что доисторические люди были всеядными и что их пищевые привычки сравнимы с образом питания современных людей.
"Наше исследования затрагивает очень серьезные текущие противоречия – как научные, таки и ненаучные. Мы предоставляем беспрецедентную по своей широте картину, которая ясно показывает, что люди изначально были высшими хищниками, которые специализировались на охоте на крупных животных", – говорит один из авторов исследования профессор Ран Баркай.
Ранее предполагалось, что палеолитическая диета людей состояла из овощей, фруктов, орехов, кореньев и мяса. Но новое исследование показывает, что только последний пункт из этого списка был в меню пещерных людей.
"Для многих людей сегодня палеолитическая диета является критическим вопросом не только в отношении прошлого, но также в отношении настоящего и будущего. Трудно убедить современного вегетарианца, что его предки были мясоедами, так как люди склонны путать личные убеждения с научной реальностью. Но наше исследования является междисциплинарным", – подчеркивает Баркай.
Исследователи объединили данные о генетике, метаболизме, физиологии, морфологии и археологии, чтобы выяснить, были ли люди каменного века исключительно плотоядными или всеядными.
"До сих пор попытки реконструировать диету людей каменного века были основаны на сравнении с обществами охотников-собирателей 20-го века. Однако такое сравнение бесполезно, потому что 2 млн лет назад общества охотников-собирателей могли охотиться и потреблять в пищу слонов и других крупных животных, в то время как более поздние сообщества не имели доступа к такому разнообразию", – поясняет еще один автор исследования Мики Бен-Дор.
Команда исследовала кислотность наших желудков, которая высока даже для хищников, что указывает на мясную диету, в которой кислота обеспечивала бы защиту от вредных бактерий.
Они также изучили структуру жира в клетках человека: подобно хищникам, человеческий жир хранится в большом количестве в жировых клетках, тогда как у всеядных животных все происходит по иному.
Кроме этого, в качестве еще одного доказательства ученые приводят геном человека.
"Генетики пришли к выводу, что некоторые области генома человека были настроены на богатую жирами диету, в то время как у шимпанзе – на диету, богатую сахаром", – отмечает Бен-Дор.
Изучение изотопов в костях доисторических людей также указало на потребление мяса с высоким содержанием жира, вероятно, от крупных животных.
"Скорее всего, как и в случае с современными хищниками, охота была основной деятельностью человека на протяжении большей части эволюции. Другие археологические свидетельства, например, инструменты для получения и обработки растительной пищи появились на более поздних этапах эволюции, также подтверждают центральную роль крупных животных в рационе человека на протяжении большей части истории человечества", — говорит Бен-Дор.
Исследователи полагают, что люди начали переходить на растительную диету около 85 тыс. лет назад, возможно, в результате сокращения поголовья крупных видов животных в качестве источника пищи.
"Как обнаружил Дарвин, адаптация видов к получению и перевариванию пищи является основным двигателем эволюционных изменений. Таким образом, тот факт, что люди были высшими хищниками на протяжении большей части своего развития, может дать представление о биологических и культурных особенностях эволюции человека", – подытожили ученые.


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