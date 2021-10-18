Украина собирается в НАТО и ждет военную миссию из ЕС: Россия в шоке и угрожает

Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС, что Европейский Союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине.

Как отмечает издание, такой шаг станет "выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе", а также в свете ситуации с Крымом. По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Эту информацию официально подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Такая миссия могла бы охватить сферы, пока не охваченные EUAM (Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины, существует с декабря 2014 года. – Ред.). Прежде всего речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", – отметил спикер украинского МИДа.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали также заявила, что Евросоюз обсуждает вероятность военно-учебной миссии.

В украинском МИДе считают, что военно-учебная миссия Евросоюза в Украине могла бы улучшить профессиональную подготовку украинских военнослужащих. В ведомстве уверены: начало военно-консультативной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

В то же время в документе европейской внешнеполитической службы отмечено, что реакцию на миссию со стороны других "субъектов, заинтересованных в ситуации в Украине", предсказать сложно. И она может негативно повлиять на политику Евросоюза в целом и интересы в регионе.

Появление миссии на территории Украины положительно оценивает и военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, это усилит военно-техническое сотрудничество Киева с ЕС. В то же время эксперт не исключает, что миссия вызовет у Москвы негативную реакцию.

"Для Москвы появление очередной миссии в Украине будет "ударом в спину". Ведь чем сильнее ВСУ, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения – это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин. Если ему это удастся, то он фактически станет королем на постсоветском пространстве", – говорит Жданов.

Он уверен, что Россия будет стараться максимально навредить военному сближению Украины и ЕС. По мнению эксперта, в ЕС также понимают, что самое больное место Украины – это Донбасс и Крым. Поэтому Европа считает, что нам можно помочь в формировании и тренировке вооруженных сил для противостояния.

"Скорее всего, это потянет за собой еще и предоставление военно-технической помощи ВСУ. Для Украины это выгодно, потому что с нашей экономической ситуацией мы не можем позволить себе масштабное перевооружение армии. А для Москвы появление очередной миссии в Украине будет "ударом в спину", – говорит Жданов.

В то же время в документе европейской внешнеполитической службы отмечено, что реакцию на миссию со стороны других "субъектов, заинтересованных в ситуации в Украине", предсказать сложно. И она может негативно повлиять на политику Евросоюза в целом и интересы в регионе.

Предсказуемо-угрожающая реакция России

А в России уже заявили, что появление военной учебной миссии ЕС в Украине вызовет много вопросов.

"Против кого будут "учить" европейские инструкторы, и кто будет их "учениками"? Прикрываясь мифической "российской агрессией", Украину, таким образом, могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении России на радость русофобам всех мастей", – заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

О том, что появление военной учебной миссии ЕС не нравится России, заявил и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если Евросоюз развернет в Украине военно-консультативную и учебную миссию (EUATM), сам факт ее появления уже будет удивительно положительным. Мы должны за нее бороться и в дипломатическом, и в политическом смысле, поскольку это станет проявлением внимания Евросоюза к сфере безопасности. Правильная история, но кому-то она очень не нравится. А именно ‒ России и ее друзьям в ЕС", ‒ сказал Климкин в интервью Радио Свобода.

По его мнению, к адвокатам Украины в Брюсселе, настаивающим на создании миссии, принадлежат Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия. Их поддерживают Швеция и Финляндия.

"Колебаться могут Германия, Нидерланды, Франция, Австрия, Италия. Решение о ее создании принимается консенсусом. Если хотя бы одна из стран Евросоюза будет категорически против, ‒ миссии не будет. Поэтому нам с ними нужно тщательно работать", – добавил Климкин.

Еще более откровенно Россия высказалась о том факте, что НАТО заявляет об "открытой двери" для Украины и Грузии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС. https://www.rbc.ua/

По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины "там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы".

Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

Напомним, Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе.



