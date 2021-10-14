Украинцы стали болеть чаще и дольше, денег на больничные не хватает

В январе-сентябре 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные по временной потере трудоспособности на сумму более 10,9 миллиарда гривен - это на 56,1%, или 3,9 млрд грн больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщили в Фонде.

"В течение трех кварталов этого года больничные на оплату подали на полмиллиона человек больше - 2 млн работающих против 1,5 млн в прошлом году. Выросла также продолжительность больничных и общее количество дней, принятых ФССУ на оплату. По итогам девяти месяцев пособие по временной нетрудоспособности назначено за 29,5 млн дней - на 37,3%, или 9 млн дней больше, чем в 2020-м", - сообщили в Фонде социального страхования Украины.

Пресс-служба Фонда сообщает, что на сегодня по страховым выплатам медикам по ковид задолженность отсутствует.

"Задолженность есть по материальному обеспечению 2,2 млрд гривен (больничные, декретные), которые не делятся на медику ли медику. Это около 200 человек. Так как бюджет Фонда состоит почти полностью из доли ЕСВ, то вопрос долгов решается или из новых поступлений ЕСВ, или с финансовой помощью Кабмина", - сообщают там.

Потребность в расходах на больничные на фоне COVID-19 и страховые выплаты превысила поступления на 2,2 млрд грн в сентябре. В связи с ростом количества больничных и системным уменьшением процента доли ЕСВ, направляемой в бюджет Фонда соцстрахования, сегодня имеются задержки в финансировании материального обеспечения. Об этом сообщили УНН в ФССУ.

"По итогам сентября 2021 года, на счет Фонда социального страхования Украины поступило 2,594 миллиарда гривен доли ЕСВ. Потребность в расходах на пособия и страховые выплаты (без учета админрасходов) за этот же период составила 4,789 миллиарда гривен, учитывая задолженность по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, накопившуюся на начало месяца", - говорится в сообщении Фонда социального страхования.

Так, превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, с которой составляется бюджет Фонда, составил 2,2 миллиарда гривен.

В ФССУ отмечают: потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным, выданным в том числе в случае лечения от COVID-19.

"В связи с ростом количества больничных листов, которые передаются в Фонд на оплату, а также из-за системного уменьшения на протяжении нескольких лет процента доли ЕСВ, направляемой в бюджет ФССУ (всего почти на 5%, что в денежном эквиваленте расчетно составляет около 16 млрд грн недополученных средств), сегодня имеются задержки в финансировании материального обеспечения. Однако, несмотря на увеличение стандартных сроков финансирования материального обеспечения, все виды пособий предоставляются Фондом в полном объеме", - отметили в фонде.

Фонд социального страхования, как указано, направляет средства на материальное обеспечение и страховые выплаты каждый день, по мере уплаты единого взноса страхователями.

Напомним

За период с 9 по 13 октября 2021 года на предприятиях Украины зафиксировано 371 несчастный случай, в результате которого пострадал 371 человек, из которых 25 погибли.

Из них сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания медиков на COVID-19 - 321.

Наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (87 случаев) и Львовской области (61).

Бюджет Фонда социального страхования Украины почти полностью состоит из доли ЕСВ. Весь объем уплаченного единого взноса распределяется между ФССУ, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными правительством пропорциями. Так, в бюджет ФССУ поступает доля ЕСВ в 9,5727% от 100% объема единого взноса.