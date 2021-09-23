Ну, что, господа олигархи: приехали! Зеленский пророчит новую эру

Вот и началась в Украине новая эра - когда олигархи больше ни на что влиять не будут, уверен Зеленский. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах и приняла скандальный закон в целом, сообщает УНН.

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). "За" проголосовали 279 нардепов.

Народные депутаты одобрили рассмотрение законопроекта об олигархах по специальной, сокращенной процедуре, которая предусматривает, что в сессионном зале не будут заслушивать отклоненные главным комитетом предложения народных депутатов. На такой процедуре настаивала фракция "Слуги народа", мотивируя решение нежеланием несколько часов заслушивать "поправочный спам", что парализует работу парламента.

Голосование за отклонение поправок сопровождалось криками "Долой диктатуру!" со стороны представителей фракций ЕС и "Батькивщина".

Противники законопроекта заявляют, что он нарушает 8 статей Конституции.

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В Британии приветствовали украинский закон о деолигархизации, который может помочь уменьшить вредное воздействие на политику Украины, но для этого необходимы прозрачность и реальная конкуренция. Об этом заявила британский посол Мелинда Симмонс в четверг, 23 сентября.

"Закон о деолигархизации может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины", - написала Симмонс.

По ее словам, выполнение этого закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

"Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, нужны полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа", - добавила Симмонс.

Теперь у олигархов в Украине остался только один путь - стать чистым бизнесом, заявил президент Украины.

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Главная критика документа касалась полномочий Совета нацбезопасности и обороны Украины определять, кто именно является олигархом. Теперь, по Закону, вести реестр олигархов будет СНБО во главе с Президентом, СНБО также будет обеспечивать открытый, круглосуточный доступ к Реестру.

Закон предусматривает, что СНБО будет включать лицо в реестр олигархов при наличии трех из четырех признаков:

- значительное влияние на средства массовой информации;

- участие в политической жизни;

- бенефициарных владения компанией-монополистом;

- состояние более 1 млн прожиточных минимумов (около 83 млн долларов).

Если лицо признают олигархом, оно не сможет финансово поддерживать политические партии напрямую или через других лиц, а также участвовать в покупке объектов большой приватизации. Кроме того, олигархи должны подавать такие же декларации, как и госслужащие по Закону О предотвращении коррупции.

Должностные лица после контактов с олигархом или его представителем не позднее, чем на следующий день должны будут заполнить на сайте СНБО декларацию о контактах. Контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе и онлайн.

Еще во время презентации закона об олигархах в начале лета секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что под определение "олигарх" может попасть 13 человек.







